Sconti di Natale Tineco: questi sono gli ultimi giorni di offerte!

Il periodo natalizio rappresenta da sempre l’occasione ideale per arricchire la propria casa con nuovi elettrodomestici, e quest’anno Tineco ha deciso di rendere l’ecosistema della pulizia intelligente più accessibile che mai.

Con le promozioni esclusive su Amazon, attive fino al 21 dicembre, il brand propone sconti che raggiungono il 33% su una selezione di dispositivi progettati per trasformare le incombenze domestiche in attività rapide e intuitive. Restano solo pochi giorni per approfittare di queste occasioni: avete tempo solo fino al week end per scegliere il vostro nuovo alleato per le pulizie smart!

Oltre il 30% di sconto con le offerte di Natale Tineco: le occasioni terminano questo fine settimana

L’obiettivo degli sconti di Natale Tineco è offrire soluzioni che non si limitano alla semplice aspirazione, ma integrano tecnologie avanzate come il vapore ad alta temperatura e sensori di rilevamento intelligente, permettendo a chiunque di regalare o regalarsi un ambiente domestico più sano e curato.

La punta di diamante delle offerte è senza dubbio FLOOR ONE S7 Stretch Steam, una lavapavimenti pensata per chi non vuole scendere a compromessi in termini di igiene. Questo dispositivo utilizza la tecnologia HyperSteam per portare il vapore a una temperatura di 160°C, garantendo l’eliminazione di germi e batteri su diverse superfici.

Grazie alla sua struttura orientabile a 180°, l’utente può pulire senza fatica anche le zone più ostiche sotto i mobili, mentre il sistema DualBlock Anti-Tangle previene i grovigli di peli e capelli. Fino al 21 dicembre, questo concentrato di tecnologia è disponibile al prezzo promozionale di 539€ rispetto ai 699€ di listino.

Per chi invece attribuisce grande importanza all’estetica e alla manovrabilità, FLOOR ONE S9 Artist rappresenta la scelta perfetta, unendo prestazioni elevate a un design ultrasottile di soli 12,85 cm. Grazie al sistema HyperStretch, il corpo macchina può appiattirsi completamente per raggiungere ogni angolo, supportato dalla tecnologia SmoothDrive che assicura movimenti fluidi a 360°. La lavapavimenti dal tocco futuristico è in promo a 499€.

Per chi necessita di una versatilità estrema su superfici ampie, l’aspirapolvere senza fili PURE ONE S70 offre un’autonomia impressionante fino a 95 minuti. La sua spazzola 3DSense Pro identifica in tempo reale il tipo di pavimento, mentre i sensori LightSense rendono visibili particelle di polvere microscopiche fino a 0,02 mm, il tutto a un prezzo speciale di 369€.

Infine, Tineco non dimentica la cura dei tessuti con CARPET ONE Cruiser, un dispositivo specifico per riportare tappeti e moquette allo splendore originale grazie a una potenza aspirante di 130W. Il lavatappeti integra un sistema di asciugatura rapida a 75°C e la funzione autopulente FlashDry, assicurando che le superfici siano immediatamente utilizzabili dopo il trattamento.

Attraverso i sensori iLoop, il dispositivo regola automaticamente il flusso d’acqua in base allo sporco rilevato, ottimizzando i consumi e l’efficacia. Disponibile a 499€ fino al 21 dicembre, rappresenta una soluzione professionale portata nell’intimità della tua casa.

Per massimizzare il risparmio, gli utenti possono inoltre utilizzare il codice “TINXMAS25” su Amazon per ottenere un ulteriore sconto del 6% su questi prezzi già ribassati.

