Samsung prepara TV Micro RGB per ogni salotto, la lineup sarà svelata al CES 2026

Samsung Electronics ha annunciato oggi un’espansione della sua gamma TV basata sulla tecnologia Micro RGB, una mossa strategica che punta a portare la qualità dell’immagine “ultra-premium” in ogni tipologia di abitazione.

L’attesa è ora tutta per il CES 2026 di Las Vegas, dove il colosso sudcoreano solleverà il sipario su una lineup completa che spazia dai colossali 115 pollici fino a formati molto più accessibili da 55 pollici.

Le nuove TV Samsung Micro RGB arriveranno al CES 2026

Crediti: Samsung

Questa nuova offerta, prevista per il mercato nel corso del 2026, vuole democratizzare le tecnologie display di fascia alta. La gamma comprenderà modelli da 55, 65, 75, 85, 100 e 115 pollici, coprendo di fatto ogni esigenza di spazio, dal salotto di un appartamento urbano alle grandi sale dedicate all’home theater.

La filosofia alla base di questo lancio è stata chiarita da Hun Lee, Executive Vice President del Visual Display Business di Samsung Electronics, il quale ha sottolineato come l’obiettivo sia inaugurare una nuova categoria premium adatta agli spazi abitativi contemporanei, senza scendere a compromessi sugli standard qualitativi.

Secondo Lee, il nuovo portfolio è in grado di riprodurre dettagli e colori con una chiarezza tale da rendere qualsiasi contenuto, che si tratti di un evento sportivo o di una pellicola cinematografica, incredibilmente espressivo e coinvolgente.

La retroilluminazione si tinge di miliardi di colori

Alla base di questa rivoluzione risiede l’architettura tecnologica avanzata che Samsung ha implementato trasversalmente su tutti i modelli, indipendentemente dalle dimensioni. La tecnologia Micro RGB si avvale di LED rossi, verdi e blu di dimensioni microscopiche, inferiori a 100 μm, capaci di emettere luce in maniera indipendente.

Questa caratteristica permette un controllo della luce di precisione chirurgica e un’accuratezza cromatica superiore alle classiche tecnologie a LED bianchi o blu.

A supportare l’hardware vi è un’intelligenza artificiale sempre più sofisticata che in questo caso prende il nome di Micro RGB AI Engine Pro. Lavorando in sinergia con tecnologie come 4K AI Upscaling Pro e AI Motion Enhancer Pro, ottimizza la luminosità e la fluidità dei movimenti in tempo reale, garantendo realismo fotogramma per fotogramma.

L’esperienza visiva promessa da Samsung punta all’iper-realismo. Grazie alla certificazione VDE e alla tecnologia Micro RGB Precision Color 100, i nuovi pannelli sono in grado di coprire il 100% dello spazio colore BT.2020, offrendo tonalità vivide e una luminosità brillante gestita da una sorgente luminosa raffinata.

A tutto ciò si aggiunge la tecnologia proprietaria Glare Free, essenziale per preservare il contrasto e la purezza dei colori riducendo i riflessi ambientali, un fattore critico per i televisori posizionati in soggiorni luminosi.

Non solo qualità dell’immagine

L’innovazione non si ferma però alla sola qualità dell’immagine, ma abbraccia l’interazione utente e l’audio. La piattaforma Vision AI Companion, potenziata da modelli linguistici avanzati (LLM), trasforma il televisore in un hub interattivo capace di sostenere conversazioni naturali tramite Bixby, offrendo suggerimenti proattivi e funzioni come Live Translate.

Sul fronte sonoro, l’esperienza immersiva è garantita da un comparto audio d’eccezione che include Dolby Atmos, Adaptive Sound Pro e la funzionalità Q-Symphony per la sincronizzazione con altri dispositivi. La vera novità del 2026 sarà però l’introduzione di Eclipsa Audio, un inedito sistema di audio spaziale progettato per avvolgere lo spettatore in un ambiente sonoro tridimensionale.

Gli occhi del mondo tech sono ora puntati sul CES 2026, in programma dal 6 al 9 gennaio a Las Vegas, dove questa visione del futuro dell’intrattenimento domestico diventerà tangibile realtà per il pubblico e gli addetti ai lavori.