La tecnologia cambia il modo in cui gli italiani vivranno le Olimpiadi di Milano Cortina | Samsung Trend Radar

I Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 non saranno solo un evento sportivo, ma un vero e proprio banco di prova per l’innovazione tecnologica in Italia.

Secondo il nuovo Samsung Trend Radar, l’osservatorio periodico del brand che indaga il rapporto degli italiani con l’innovazione, il Paese è pronto a vivere questa manifestazione con un livello di partecipazione mai visto prima – grazie alla tecnologia.

La tecnologia rende lo sport accessibile e immersivo: cosa è emerso dalla ricerca di Samsung

Crediti: Samsung

Le Olimpiadi non sono percepite solo come competizione, ma come un concentrato di valori universali. Per la metà degli italiani (50%), i Giochi rappresentano impegno e sacrificio, mentre il 47% li vede come simbolo di orgoglio nazionale e il 46% come unione tra popoli.

Gli atleti, in questo contesto, sono autentici modelli di forza di volontà (46%) e punti di riferimento positivi per i giovani (40%). Il 38% degli italiani dichiara di seguire sempre le Olimpiadi con grande interesse, una percentuale che sale al 58% tra coloro che praticano sport abitualmente.

Il 77% degli italiani si dichiara orgoglioso che i Giochi si tengano in Italia, e il 60% è convinto che lasceranno un’eredità positiva, in particolare per il turismo e la valorizzazione del territorio.

L’entusiasmo si riflette anche nel modo in cui gli italiani desiderano seguire l’evento: il 64% vuole vivere le Olimpiadi Invernali attraverso esperienze digitali e immersive.

L’esperienza di seguire i Giochi Olimpici Invernali non è più limitata alla sola diretta TV. Le piattaforme smart, i tablet e i social media sono diventati centrali nel modo di vivere e raccontare l’evento, ovunque ci si trovi. Il 45% degli intervistati afferma che seguire i Giochi da smartphone o tablet ha reso l’esperienza più accessibile e immediata.

Inoltre, quasi una persona su due (46%) dichiara di riuscire a non perdere nulla anche senza seguire le gare in diretta. Gli italiani chiedono strumenti digitali che li accompagnino in ogni momento:

il 64% desidera un’app ufficiale con notifiche in tempo reale;

desidera un’app ufficiale con notifiche in tempo reale; il 57% è curioso verso esperienze in realtà aumentata per scoprire dettagli su atleti e gare;

è curioso verso esperienze in realtà aumentata per scoprire dettagli su atleti e gare; il 52% guarda con entusiasmo alla realtà virtuale per sentirsi sugli spalti anche da casa.

Questi dati confermano che il pubblico è pronto ad abbracciare soluzioni innovative per un maggiore coinvolgimento.

Lo sport come esperienza continua

Per le nuove generazioni, la fruizione on-demand è essenziale. Mentre il 68% degli italiani seguirà le gare in diretta quando possibile, il 57% ritiene la fruizione on-demand cruciale, percentuale che sale al 67% nella Gen Z.

Le nuove modalità di visione trasformano lo sport in un “evento continuo”, che vive tra dirette, clip, social e piattaforme digitali. I contenuti brevi e condivisibili sono parte integrante di questa esperienza, con il 26% che preferisce gli highlights e le clip sui social.

In questo contesto di mobilità e condivisione, Galaxy Z Flip 7 si presenta come il compagno ideale per catturare e raccontare ogni emozione dei Giochi. Grazie al suo design pieghevole e alla modalità Flex, permette di filmare i momenti più intensi da prospettive uniche, dai dietro le quinte alle emozioni spontanee degli atleti.