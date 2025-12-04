Samsung annuncia l’evento First Look a gennaio: ci sarà anche Galaxy Z TriFold?

Con la conclusione di questo 2025, ora tutti gli occhi sono puntati su Las Vegas e sul CES, la fiera tecnologia che accompagna l’inizio di ogni anno e che vede protagonisti i principali big del settore. Samsung ha annunciato l’evento “The First Look” per il 4 gennaio presso la Latour Ballroom del Wynn Las Vegas.

Questo appuntamento cruciale, che si terrà due giorni prima dell’apertura ufficiale del CES non è un semplice lancio di prodotti, ma l’occasione in cui l’azienda svelerà la sua visione per la Divisione DX per il 2026, introducendo nuove esperienze guidate dall’AI.

Samsung The First Look: cosa aspettarsi dall’evento di gennaio per il CES 2026

Crediti: Samsung

L’evento The First Look punta a definire gli obiettivi strategici di Samsung per l’anno a venire. Il relatore principale sarà TM Roh, CEO e Responsabile della Divisione Device eXperience, accompagnato da SW Yong (Presidente e Responsabile del Visual Display Business) e Cheolgi Kim (Vice Presidente Esecutivo e Responsabile del Digital Appliances Business).

Gli interventi forniranno dettagli pratici su come l’intelligenza artificiale verrà integrata per migliorare le esperienze quotidiane degli utenti, e probabilmente non mancherà Galaxy XR dato che nel 2026 sarebbe prevista l’espansione in altri mercati – anche europei.

La grande incognita è rappresentata da uno dei dispositivi più chiacchierati del momento. Samsung Galaxy Z TriFold, il primo tri-pieghevole dell’azienda, potrebbe essere tra le novità presenti all’evento e per una buona ragione.

Il top di gamma è stato annunciato in Corea del Sud ma sappiamo che ci sarà una versione Global in arrivo in altri mercati – tra cui Cina, Taiwan, Singapore, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti. Per ora manca all’appello l’Europa, quindi resta da vedere come si evolveranno le cose.