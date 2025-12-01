Samsung T7 Resurrected è il nuovo SSD ad alte prestazioni, con materiali 100% riciclati

L’esigenza di archiviazione veloce e affidabile per i creator digitali è sempre più pressante, ma oggi non basta la sola performance; la responsabilità ambientale è diventata un fattore chiave, specialmente per gli utenti più sensibili a questo tema. Samsung Electronics risponde a questa doppia necessità con il lancio di T7 Resurrected Portable Solid State Drive (PSSD).

Il nuovo dispositivo si aggiunge alla famiglia degli SSD portatili Samsung, mantenendo le stesse prestazioni del precedente modello T7, ma introducendo un approccio notevolmente più responsabile nell’uso dei materiali.

Samsung T7 Resurrected: un design che mette la responsabilità al centro

Ciò che distingue immediatamente il T7 Resurrected è il suo impegno verso la sostenibilità. Il design unico del corpo è realizzato con alluminio 100% riciclato proveniente da scarti generati durante la produzione dei dispositivi mobile Samsung Galaxy, dimostrando l’intenzione del brand di favorire la circolazione di risorse tra le diverse divisioni.

Il corpo in alluminio riciclato è certificato TÜV Rheinland, a differenza delle precedenti serie di SSD portatili. L’attenzione green non vale solo per i materiali, ma anche il processo produttivo è ottimizzato per l’ambiente. Il design non prevede colorazioni, permettendo alla naturale lucentezza dell’alluminio di risaltare, il che riduce al minimo l’uso di sostanze chimiche e semplifica l’intero processo di fabbricazione.

Anche la confezione rispecchia questo approccio responsabile: il packaging esterno utilizza carta 100% riciclata e inchiostro a base di soia certificato ASA. Grazie a questa filosofia costruttiva e alla gestione consapevole dei materiali, T7 Resurrected si è aggiudicato il prestigioso CES Innovation Award 2026 nella categoria Sustainability & Energy.

Nonostante l’attenzione alla sostenibilità, Samsung non ha sacrificato la velocità. Il dispositivo offre prestazioni all’altezza delle esigenze creative professionali: basato sullo standard USB 3.2 Gen 2, il PSSD garantisce velocità massime di lettura sequenziale fino a 1.050 MB/s e di scrittura fino a 1.000 MB/s, permettendo il trasferimento rapido di dati anche con file di grandi dimensioni e la gestione efficiente di carichi di lavoro intensivi.

T7 Resurrected è pensato per la versatilità e la sicurezza in mobilità: con le dimensioni di una carta di credito, è compatto e ideale per i creatori di contenuti outdoor e per chi viaggia. È compatibile con un’ampia gamma di dispositivi, inclusi smartphone, tablet, console e sistemi operativi come Windows e macOS. Ciò lo rende lo strumento ideale per la registrazione e l’editing di video 4K in mobilità.

Per quanto riguarda la sicurezza, i dati sono protetti in modo affidabile grazie alla crittografia hardware AES a 256 bit. Inoltre, il dispositivo è progettato per resistere agli urti, garantendo una protezione contro eventuali perdite di dati in caso di cadute fino a due metri.

Disponibilità e prezzo

Il nuovo Samsung Portable SSD T7 Resurrected è disponibile globalmente in tre diverse capacità:

1 TB , con un prezzo consigliato di 154,9€

, con un prezzo consigliato di 154,9€ 2 TB , disponibile a 229,9€

, disponibile a 229,9€ 4 TB, al prezzo di 439,9€

