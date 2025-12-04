One UI 8.5: il changelog completo (leak) svela tutte le migliorie

Dopo il rilascio della nuova versione della sua interfaccia proprietaria, ora Samsung è concentrata sull’aggiornamento di mezzo. One UI 8.5 dovrebbe debuttare con la serie Galaxy S26 ma è disponibile in versione beta da diverso tempo.

Ora è trapelato il presunto changelog completo che svela quasi completamente quali sarebbero le migliorie in arrivo. Le novità spaziano dalle funzioni di Galaxy AI a una gestione della batteria più efficiente, passando per miglioramenti alla connettività e all’esperienza DeX.

L’aggiornamento a One UI 8.5 si fa più vicino con il changelog completo, leak e proveniente dalla beta

Crediti: One UI 8

L’intelligenza artificiale è stata il fulcro degli ultimi lanci Samsung, e One UI 8.5 consolida questa strategia con focus sull’efficienza e sulla fluidità. La funzionalità di Generazione Continua di Immagini sarà implementata in Galaxy AI Photo Assist, permettendo di generare immagini AI utilizzando diverse funzioni senza dover salvare ogni singola bozza.

Anche Bixby diventerà più intelligente. L’assistente vocale sarà in grado di comprendere il contesto delle richieste, consentendo un controllo del dispositivo più naturale. Bixby fornirà inoltre risposte istantanee e offrirà un accesso facilitato alla sua Cronologia Conversazioni tramite il pannello laterale dell’app Bixby.

Verrà aggiunta una funzione di Connessione Rapida a Smart View, che permetterà di replicare istantaneamente lo schermo su una TV o altro display compatibile direttamente tramite una scorciatoia nella schermata Home. Le funzionalità Auracast saranno migliorate, introducendo una nuova opzione per trasmettere la voce a cuffie e altoparlanti compatibili. Infine, Quick Share offrirà nuove opzioni per evitare richieste di condivisione indesiderate.

Exclusive! 🔥



The One UI 8.5 beta changelog is here!



We have seen many of the changes through leaked firmware already, and they're al there in the changelog



All details are in the images attached.



Repost, Galaxy Fam! pic.twitter.com/xTAZ4gI67P — Tarun Vats (@tarunvats33) December 3, 2025

Per quanto riguarda l’interfaccia utente, è previsto il layout automatico per la Schermata di Blocco che adatta l’orologio e i widget per non coprire i soggetti principali (persone o animali) quando si imposta una nuova foto. Inoltre, ci saranno più opzioni per la personalizzazione dei caratteri dell’Orologio della schermata di blocco.

La gestione della batteria sarà potenziata con una opzioni di Risparmio Energetico migliorate che offriranno una modalità Standard per limiti personalizzati e una modalità Massimo che disattiva tutte le funzioni non vitali per la massima autonomia.

Vengono inserite varie funzionalità per migliorare il fronte della sicurezza e dell’accessibilità mentre diverse app native riceveranno aggiornamenti mirati. L’Orologio aggiungerà gli Sfondi Meteo per Sveglie e un Convertitore Fuso Orario con un cursore semplificato. L’app Meteo mostrerà i Livelli di Pollini e offrirà un widget migliorato capace di mostrare un grafico se sono previste precipitazioni orarie.

Per gli utenti di Samsung Health, sarà possibile misurare gli antiossidanti direttamente dagli orologi compatibili (Galaxy Watch 8 e Galaxy Watch Ultra) anche senza essere connessi al telefono. Infine, DeX riceverà un gradito miglioramento: manterrà la dimensione e la posizione delle finestre delle app tra una sessione e l’altra, migliorando la produttività.

Quando arriva il nuovo aggiornamento?

One UI 8.5 si configura come un aggiornamento intermedio ricco di sostanza, non limitandosi a correzioni, ma introducendo miglioramenti mirati. Comunque le cose potrebbero cambiare in corso d’opera dato che il changelog fa riferimento a una versione beta.

Il lancio dell’update dovrebbe avvenire nei primi mesi del 2026, probabilmente in concomitanza con il debutto della serie Galaxy S26.