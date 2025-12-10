Samsung ha lanciato la beta di One UI 8.5: tutte le novità

Samsung ha dato il via al programma beta di One UI 8.5, un aggiornamento cruciale che promette di portare l’esperienza d’uso dell’ecosistema Galaxy a un livello superiore. L’obiettivo principale è fornire maggiore produttività, privacy e prestazioni migliorate su tutti i dispositivi Galaxy, come confermato dalla stessa compagnia.

Il lancio della beta è iniziato l’8 dicembre per i dispositivi della serie Galaxy S25 in vari mercati, tra cui Stati Uniti, Corea, Germania, India, Polonia e Regno Unito. Purtroppo l’Italia è esclusa ma possiamo dare una prima occhiata alle novità introdotte dalla nuova versione.

Le novità di One UI 8.5, direttamente dalla beta: produttività, privacy e prestazioni migliorate per l’ecosistema Galaxy

Crediti: Samsung

One UI 8.5 apporta miglioramenti significativi nel modo in cui gli utenti creano e gestiscono i contenuti. La funzionalità Assistente Foto è stata aggiornata, consentendo agli utenti di continuare a generare nuove immagini senza l’interruzione di dover salvare ogni singola versione.

Soltanto al termine del processo, l’utente può rivedere tutte le modifiche nella cronologia di editing e scegliere le versioni preferite da conservare. È importante notare che l’uso della Modifica Generativa richiede una connessione di rete, un account Samsung e comporta l’applicazione di un watermark sull’immagine salvata per indicare che è stata generata tramite IA.

Anche la condivisione è stata resa più semplice grazie ai miglioramenti apportati a Quick Share. La funzione ora riconosce le persone presenti nelle foto e suggerisce automaticamente l’invio diretto ai contatti corrispondenti, semplificando notevolmente il processo.

Uno dei pilastri di One UI 8.5 è il miglioramento della gestione dei dispositivi attraverso nuove funzionalità cross-device con novità che spaziano dalla condivisione di file e rete alla comunicazione con dispositivi vicini.

Una novità pratica è Audio Broadcast, che utilizza LE Audio tramite Auracast per una comunicazione semplice con dispositivi compatibili nelle vicinanze.

Crediti: Samsung

Gli utenti possono ora trasmettere non solo l’audio dei contenuti multimediali, ma anche la propria voce utilizzando il microfono integrato dello smartphone Galaxy. La funzione è ideale per scenari di gruppo come tour guidati o eventi, ed è disponibile solo sui dispositivi della serie Galaxy S25 (inclusi S25, S25+ e S25 Ultra).

Un altro elemento è Condivisione archiviazione, che permette di visualizzare i file provenienti da altri dispositivi Galaxy – inclusi PC e tablet – direttamente all’interno dell’app I miei file. Questa funzione consente anche di accedere ai file del proprio telefono da altri dispositivi Samsung, compresi alcuni modelli di Smart TV.

Sicurezza e protezione migliorate

La nuova funzionalità Protezione antifurto è stata introdotta per mantenere al sicuro il telefono e i suoi dati nel caso sfortunato di smarrimento o furto.

Per una protezione aggiuntiva, è stato implementato il blocco per autenticazione fallita, che blocca automaticamente lo schermo in caso di un numero eccessivo di tentativi falliti di autenticazione tramite PIN, password o impronta digitale.

Inoltre, la verifica dell’identità è stata estesa per proteggere un maggior numero di impostazioni, aggiungendo un ulteriore strato di sicurezza al dispositivo.

Il lancio della versione stabile

Al momento Samsung non ha rivelato quando arriverà la versione stabile di One UI 8.5. Comunque è probabile che ci sarà da attendere visto che il debutto della gamma Galaxy S26 è atteso per il mese di febbraio – questo sarà il software della nuova serie.

Se volete saperne di più sui cambiamenti dell’interfaccia potete dare un’occhiata sia al changelog completo della beta che ad un video hands-on pubblicato nei giorni scorsi.