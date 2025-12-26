Nuovi monitor da gaming Samsung Odyssey, c’è il primo 6K 3D senza occhiali al mondo

Samsung Electronics ha ufficialmente alzato il sipario sulla sua gamma di monitor gaming più avanzata di sempre, presentando cinque nuovi modelli che vogliono diventare il nuovo punto di riferimento per il settore.

La line-up prevista per il 2026, introduce innovazioni che spaziano dalla visualizzazione 3D senza l’ausilio di occhiali fino a frequenze di aggiornamento che infrangono la barriera dei 1.000 Hz.

Guidata dall’avveniristico Odyssey 3D 6K e dal velocissimo Odyssey G6, questa nuova generazione di display promette di trasformare radicalmente l’esperienza sia per i videogiocatori professionisti che per i creator di contenuti.

CES 2026, Samsung presenta la nuova gamma display Odyssey

Il protagonista assoluto della nuova offerta è senza dubbio il Samsung Odyssey 3D da 32 pollici, identificato dal modello G90XH. Questo dispositivo rappresenta un primato assoluto nel panorama tecnologico, essendo il primo monitor al mondo a combinare una risoluzione 6K con una tecnologia 3D “glasses-free”.

L’innovazione risiede in un sofisticato sistema di tracciamento oculare in tempo reale che adatta la profondità e la prospettiva dell’immagine in base alla posizione esatta dell’utente. Il risultato è una percezione tridimensionale naturale e stratificata che elimina la necessità di indossare occhiali o headset ingombranti, permettendo un’immersione totale nel gameplay o nel lavoro.

Le specifiche tecniche supportano questa visione ambiziosa: il pannello offre una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, che può essere spinta fino a 330 Hz grazie alla funzionalità Dual Mode, mantenendo un tempo di risposta di appena 1 ms GtG.

La collaborazione con importanti studi di sviluppo ha già reso compatibili titoli come The First Berserker: Khazan, Lies of P: Overture e Stellar Blade, i quali offrono ora una percezione realistica delle distanze e delle superfici.

Velocità da record per l’eSport competitivo

Se l’Odyssey 3D punta sull’immersione, il nuovo Odyssey G6 da 27 pollici (modello G60H) è progettato per la pura velocità. Questo monitor si distingue per essere il primo del marchio a raggiungere un refresh rate vertiginoso di 1.040 Hz.

Tale prestazione è resa possibile dal supporto Dual Mode, che permette di alternare tra una risoluzione QHD nativa a 600 Hz e la modalità ultra-veloce a oltre mille Hertz a una risoluzione inferiore.

Una simile capacità di aggiornamento garantisce una nitidezza di movimento eccezionale, cruciale per i giocatori eSport che necessitano di seguire bersagli rapidi e cogliere i minimi dettagli nelle fasi di gioco più frenetiche.

La stabilità dell’immagine è ulteriormente assicurata dalla compatibilità con le tecnologie AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-Sync, che lavorano per eliminare artefatti visivi e garantire che l’adrenalina della competizione non venga mai interrotta da problemi tecnici.

Versatilità e definizione cinematografica con la serie G8

A completare la gamma 2026 arriva l’espansione della serie Odyssey G8, che si arricchisce di tre modelli distinti pensati per bilanciare risoluzione e velocità. Al vertice troviamo l’Odyssey G8 da 32 pollici (G80HS), il primo monitor gaming 6K del settore, capace di operare a 165 Hz o di raggiungere i 330 Hz in modalità 3K tramite Dual Mode.

Per chi preferisce un formato più compatto ma estremamente definito, il modello G80HF da 27 pollici offre una risoluzione 5K con supporto nativo a 180 Hz, spingendosi fino a 360 Hz in risoluzione QHD.

Infine, per gli amanti del contrasto assoluto, l’Odyssey OLED G8 (G80SH) da 32 pollici combina la tecnologia QD-OLED 4K con un refresh rate di 240 Hz.

Questo modello integra la tecnologia Glare Free e vanta la certificazione VESA DisplayHDR True Black 500, offrendo neri profondi e colori vibranti ideali per esperienze cinematografiche. Tutti i modelli G8 beneficiano della connettività DisplayPort 2.1, che assicura una larghezza di banda sufficiente per gestire flussi dati massicci senza compromessi.

Con questa line-up, che sarà mostrata al pubblico durante il CES 2026 di Las Vegas dal 6 al 9 gennaio, Samsung vuole consolidare la sua leadership in un mercato dove, secondo i dati IDC, detiene già una quota del 18,8% nel segmento dei monitor ad alto refresh rate.

Come sottolineato da Hun Lee, Executive Vice President del Visual Display Business di Samsung, l’obiettivo è rendere accessibili esperienze visive che fino a poco tempo fa erano considerate impossibili.