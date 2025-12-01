Samsung ha un nuovo partner contro i bagagli smarriti

La collaborazione strategica con Turkish Airlines promette di rivoluzionare la gestione dei bagagli smarriti o in ritardo grazie all’ecosistema SmartThings e alla tecnologia Galaxy SmartTag.

Samsung e Turkish Airlines assieme contro i bagagli smarriti

Per chiunque viaggi frequentemente in aereo, l’attesa al nastro bagagli è spesso accompagnata da una sottile ansia: la valigia arriverà a destinazione? Lo smarrimento o il ritardo nella consegna dei bagagli rimane uno dei disagi più temuti e frustranti del trasporto aereo moderno.

In risposta a questa esigenza critica, Samsung Electronics ha annunciato una partnership con Turkish Airlines, volta a rendere il recupero dei propri effetti personali un processo trasparente, rapido e tecnologicamente avanzato.

Al centro di questa collaborazione è il lancio del nuovo Smart Tagged Baggage Service. Questo servizio integra la potenza dell’hardware di tracciamento di Samsung, in particolare il Galaxy SmartTag, con la vasta infrastruttura software dell’app Samsung Find e del servizio SmartThings Find.

L’obiettivo è colmare il divario comunicativo che spesso si crea tra il passeggero, che magari sa dove si trova il proprio bagaglio grazie al tracker, e la compagnia aerea, che sta ancora cercando di localizzarlo nei propri sistemi.

Grazie a questa integrazione, i passeggeri di Turkish Airlines potranno monitorare attivamente i propri bagagli e condividere informazioni precise sulla posizione direttamente con il vettore.

Come funziona la localizzazione avanzata?

La tecnologia alla base di questa soluzione si fonda su protocolli di comunicazione all’avanguardia. I dispositivi Galaxy SmartTag utilizzano una combinazione di Bluetooth Low Energy (LE) e tecnologia Ultra-Wideband (UWB). Tuttavia, la vera forza del sistema risiede nella rete Samsung Galaxy Find Network.

Questa rete è costituita da circa 700 milioni di dispositivi Galaxy attivi in tutto il mondo (smartphone, tablet, smartwatch e Galaxy Buds).

Funziona come un sistema di crowdsourcing passivo e anonimo: se un bagaglio dotato di SmartTag si trova a Londra mentre il proprietario è a New York, i dispositivi Samsung di passanti sconosciuti rileveranno il segnale del tag e aggiorneranno la posizione sul server in modo sicuro, permettendo al proprietario di visualizzarla.

Condivisione dati e identificazione visiva

La vera novità introdotta dalla partnership con Turkish Airlines è la modalità di interazione con il servizio clienti. Tramite l’applicazione Samsung Find, gli utenti possono ora generare un link di tracciamento temporaneo. Questo link può essere inviato direttamente alla compagnia aerea, permettendo agli operatori di visualizzare in tempo reale la posizione del bagaglio rilevata dal network SmartThings.

Inoltre, Samsung ha implementato una funzionalità pratica ma fondamentale: l’opzione Change Device Image. Spesso le valigie nere sembrano tutte uguali, rendendo difficile l’identificazione nei magazzini aeroportuali affollati. L’app permette all’utente di caricare una fotografia reale del proprio bagaglio associata allo SmartTag.

Questo dettaglio visivo, combinato con i dati di localizzazione precisi, fornisce agli addetti ai lavori di Turkish Airlines tutti gli strumenti necessari per recuperare e restituire il bagaglio con un’efficienza senza precedenti.

Uno sguardo al futuro del trasporto aereo

Sebbene il servizio debutti con Turkish Airlines, le ambizioni di Samsung sono globali. L’azienda ha confermato l’intenzione di espandere questo programma, lavorando per stringere accordi simili con altre compagnie aeree internazionali, estendendo così la rete di sicurezza per tutti gli utenti Galaxy che viaggiano nel mondo.

Da parte sua, Turkish Airlines vede questa partnership non come un punto di arrivo, ma come l’inizio di una collaborazione a lungo termine.

Il vettore ha in programma di sfruttare la piattaforma SmartThings per andare oltre la semplice gestione dei bagagli, esplorando nuove soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale (AI) e software avanzati per migliorare l’esperienza complessiva del cliente.