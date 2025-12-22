Il pieghevole Samsung che sfiderà iPhone Fold sarà fatto così

La supremazia di Samsung nel mercato degli smartphone pieghevoli non è destinata a rimanere incontestata per sempre, e il colosso sudcoreano lo sa bene. Mentre Apple lavora nell’ombra al suo primo “iPhone Fold”, a Seul si sta già preparando la controffensiva.

Nonostante il recente lancio di concept innovativi come il Galaxy Z TriFold, nuove indiscrezioni suggeriscono che Samsung stia sviluppando un dispositivo completamente inedito, soprannominato al momento Wide Fold.

Samsung prepara un “Wide Fold” per combattere il pieghevole Apple

Crediti: iphone-ticker

Secondo un recente rapporto pubblicato dalla testata sudcoreana ETNews, il futuro “Wide Fold” segnerà un netto distacco dalla filosofia di design che ha caratterizzato la serie Galaxy Z Fold fino a oggi.

Se gli attuali pieghevoli Samsung sono noti per il loro aspetto allungato e stretto, simile a un telecomando quando chiusi, il nuovo progetto punta tutto sulla larghezza. L’obiettivo è offrire un’esperienza molto più simile a quella di un tablet compatto o di un piccolo notebook, abbandonando le proporzioni verticali in favore di una simmetria più naturale.

Il cuore di questo cambiamento risiede nel display interno. Le indiscrezioni parlano di uno schermo OLED da 7,6 pollici con un rapporto d’aspetto di 4:3. Questa scelta tecnica trasforma radicalmente l’ergonomia del dispositivo: una volta aperto, l’utente si troverà di fronte a una superficie di lavoro ampia e bilanciata, ideale per la produttività e la lettura.

Anche il display esterno subirà una metamorfosi, assestandosi su una diagonale di 5,4 pollici. Il risultato finale, secondo le fonti, ricorderà molto da vicino le dimensioni e la maneggevolezza di un passaporto.

Marcatura a uomo su Apple

Ciò che rende questo dispositivo particolarmente interessante è la sua evidente natura di “anti-iPhone”. Le specifiche trapelate per il Samsung Wide Fold sono quasi sovrapponibili a quelle rumoreggiate per il primo pieghevole di Apple. Anche Cupertino, infatti, starebbe sviluppando un dispositivo con un display interno da circa 7,58 pollici e il medesimo rapporto d’aspetto in 4:3.

Questa convergenza non è affatto casuale. Samsung sta apparentemente cercando di occupare lo stesso identico segmento di mercato di Apple, proponendo un hardware con dimensioni e proporzioni quasi identiche.

Se questa strategia dovesse confermarsi, la battaglia tra i due giganti non si giocherà tanto sul form factor, che sarà sorprendentemente simile, quanto sulla qualità costruttiva, sui materiali del pannello posteriore e, soprattutto, sull’integrazione software.

Ergonomia e nuove tecnologie di ricarica

Le motivazioni dietro questo cambio di rotta non sono solo commerciali, ma anche pratiche. Fonti interne citate nel rapporto suggeriscono che la direzione intrapresa da Samsung mira a migliorare la stabilità e il comfort d’uso. Uno schermo più largo e meno alto risulta infatti più facile da impugnare con due mani e offre un bilanciamento superiore quando il dispositivo è aperto a libro.

Questo formato si presta meglio alla navigazione web, alla visualizzazione di fotografie e alla consultazione di documenti, superando i limiti di larghezza che talvolta penalizzano l’attuale serie Z Fold.

Oltre al design, il Wide Fold porterà in dote anche novità sotto il cofano, in particolare per quanto riguarda l’alimentazione. Si prevede che il dispositivo supporterà la ricarica wireless a 25W, la velocità più alta mai offerta da Samsung in modalità senza fili. Questa tecnologia dovrebbe debuttare inizialmente sul Galaxy S26 Ultra all’inizio del prossimo anno, per poi approdare sulla nuova gamma di pieghevoli.

Un portafoglio diversificato per l’autunno 2026

È fondamentale sottolineare che il “Wide Fold” non sostituirà gli attuali modelli. La strategia di Samsung è quella dell’espansione: il nuovo dispositivo si affiancherà al classico Galaxy Z Flip e al Galaxy Z Fold tradizionale, il quale manterrà il suo form factor classico.

L’obiettivo è chiaro: presentarsi all’appuntamento dell’autunno 2026 con il portafoglio di pieghevoli più vasto e variegato al mondo. Proprio in quel periodo, infatti, è atteso il debutto del pieghevole di Apple insieme alla consueta lineup di iPhone.

Con tre diverse opzioni sul tavolo, Samsung spera di offrire un’alternativa per ogni tipo di utente, cercando di arginare l’inevitabile ondata mediatica che accompagnerà l’ingresso di Apple nel settore.