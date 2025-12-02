Galaxy Z TriFold ha una display enorme, ma manca qualcosa di importante

Nelle scorse ore Samsung ha annunciato Galaxy Z TriFold, il suo primo smartphone in formato tri-pieghevole. Si tratta di un telefono in grado di trasformarsi in un tablet da ben 10″, una caratteristica che migliora sia la produttività che tutte le funzioni dedicate all’intrattenimento.

Tuttavia il nuovo arrivato segue il percorso tracciato dall’ultimo modello della serie Z: non è presente il supporto alla S Pen, nonostante la presenza di un pannello che ne avrebbe beneficiato in modo particolare.

Samsung Galaxy Z TriFold senza il supporto alla S Pen: è questo il futuro dei pieghevole del brand?

Crediti: Samsung

Con Samsung Galaxy Z TriFold, il brand asiatico ha rivoluzionato la sua linea di pieghevoli. Non si tratta del primo tri-pieghevole in assoluto – quel traguardo smetta a Huawei Mate XT – ma sicuramente è un passo avanti importantissimo, che mostra il possibile futuro della categoria.

Un design futuristico, uno schermo enorme da 10″ eppure tutta questa superficie supporta solo il tocco: la grande assente è ancora una volta la S Pen.

Il recente Galaxy Z Fold 7 è il pieghevole più sottile della serie ma per raggiungere questo traguardo, Samsung ha dovuto sacrificare qualcosa. L’azienda ha rimosso il digitalizzatore – il componente hardware dello schermo dedicato al rilevamento della posizione, del tratto e della pressione della penna – per raggiungere uno spessore così contenuto.

Galaxy Z TriFold raggiunge lo spessore record di 3,9 mm nel suo punto più sottile: Mate XT arriva fino a 3,6 mm mentre il già citato Z Fold 7 misura 4,2 mm. Visto il formato e le dimensioni risulta chiaro che non c’è spazio per il digitalizzatore e quindi per il supporto alla S Pen.

Lo stile non è presente in confezione e non arriverà come accessorio esterno: la stessa compagnia ha confermato che il tri-pieghevole non può utilizzare questi accessori.

Mai più S Pen?

S24 Ultra – Crediti: Samsung

A questo punto la domanda sorge spontanea: Samsung ha definitivamente detto addio alla sua iconica penna? No, potete dormire sonni tranquilli: almeno questa è la risposta corta.

Volendo approfondire, nei mesi passati sono arrivate voci in merito all’assenza dello stilo a bordo del prossimo Samsung Galaxy S26 Ultra. Tuttavia indiscrezioni più recenti sembrano invece “confermate” la presenza del digitalizzatore e del supporto alla S Pen.

La gamma Ultra sembra al sicuro, mentre per la famiglia Z Fold è ancora tutto in divenire. L’attuale pieghevole non può utilizzare lo stilo mentre si vocifera che il futuro Samsung Galaxy Z Fold 8 dovrebbe reintrodurre questa funzionalità, mantenendo un profilo sottile.

La sensazione generazione è che Samsung non abbia rinunciato in alcun modo alla S Pen; semplicemente quando è il tempo di sperimentare o di ottimizzare è pronta a sacrificare momentaneamente lo stilo, almeno per quanto riguarda la sua linea pieghevole. La serie Ultra sembra invece al sicuro e quasi intoccabile, almeno per ora.