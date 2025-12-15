Voglia di Samsung? Ricevi fino al 15% di sconto con il nostro Coupon Esclusivo!

Il Black Friday è stato l’ultimo grande periodo promozionale dell’anno, ma siete ancora in tempo per i vostri regali tech se avete in mente un pensiero targato Samsung. Grazie al nostro Coupon Esclusivo natalizio potete chiudere il 2025 in bellezza, con uno sconto fino al 15% sui top di gamma del brand.

I protagonisti dell’iniziativa sono i pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 e l’intera serie Galaxy S25: scegli il tuo flagship preferito – per te o da regalare – riscatta il nostro codice e approfitta dello sconto!

Samsung Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 e serie Galaxy S25: riscatta questo Coupon Esclusivo e risparmi fino al 15% sul tuo nuovo flagship

Samsung Galaxy S25 Ultra

Fino all’8 gennaio, con il codice “CALIENDOXMAS” hai subito uno sconto del 10% sugli ultimi smartphone pieghevoli dell’azienda, Samsung Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7. Se punti ad un top di gamma tradizionale, puoi scegliere tra Samsun Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra (vale anche per l’ultrasottile S25 Edge): in questo caso è presente uno sconto del 15%, sempre con lo stesso Coupon.

La promozione è valida nello store ufficiale di Samsung o tramite l’app – disponibile su Android e iOS.

Coupon Esclusivo Samsung Store | Promo Natale 10% di sconto su Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7

15% di sconto su Galaxy S25, S25+, S25 Ultra e S25 Edge More Less Fino al 15% di sconto! Scade il: 08-01-2026

