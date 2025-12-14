Questa variante di Galaxy Z Fold 8 è un passo verso la giusta direzione

Un recente sondaggio di Samsung svela i suoi piani per il 2026: un nuovo modello “Wide” potrebbe affiancare la serie Galaxy Z Fold 8 tradizionale per sfidare l’atteso pieghevole di Apple.

Samsung Galaxy Z Fold 8, in arrivo un modello “wide”?

Crediti: SammyGuru

Mentre il Galaxy Z Fold 7 continua a dominare il mercato attuale dei pieghevoli, a Seul lo sguardo è già rivolto al futuro. Secondo quanto riportato dalla testata specializzata SammyGuru, Samsung starebbe valutando un radicale cambio di paradigma per la prossima generazione, previsto per il 2026.

Un sondaggio inviato dall’azienda sudcoreana ai propri utenti avrebbe infatti inavvertitamente svelato il design di una possibile seconda variante del Galaxy Z Fold 8, caratterizzata da un form factor decisamente più ampio rispetto alla tradizione della serie.

Un design che rompe con il passato

Le immagini trapelate dal sondaggio mostrano un dispositivo che, una volta aperto, ricorda più un tablet compatto piuttosto che lo smartphone “allungato” a cui Samsung ci ha abituati fino al Fold 7.

Le differenze sono sostanziali: se l’attuale Fold 7 mantiene un rapporto d’aspetto verticale che favorisce l’uso a una mano da chiuso, il misterioso “Wide Fold 8” appare più basso e largo, avvicinandosi molto all’ergonomia apprezzata nel Google Pixel 10 Pro Fold.

Questa mossa suggerisce che Samsung non stia semplicemente pianificando un successore, ma una diversificazione della gamma. L’anno prossimo potremmo quindi assistere al lancio non solo dei classici Z Fold 8 e Z Flip 8, ma di un terzo modello inedito (un “Ultra” o un modello “Wide”), pensato per chi trova l’attuale design a libro troppo stretto per la produttività o la fruizione multimediale.

Crediti: SammyGuru Crediti: SammyGuru

La risposta alla minaccia di Apple

Non è un segreto che il mercato stia aspettando la mossa di Cupertino. Le indiscrezioni suggeriscono che il primo iPhone Fold debutterà verso la fine del prossimo anno, presumibilmente insieme alla serie iPhone 18 Pro. I rumor indicano che il pieghevole di Apple avrà un design “corto e largo”, molto simile alla forma intravista nei render del sondaggio Samsung.

In quest’ottica, la strategia di Samsung appare chiara: giocare d’anticipo o offrire un’alternativa diretta. Lanciare una variante più larga permetterebbe all’azienda di coprire entrambi i segmenti di mercato: quello dei fedelissimi al formato stretto (con il Fold 8 standard) e quello degli utenti tentati dall’ergonomia stile “passaporto” che Apple e Google sembrano prediligere.

Quadrato o rettangolare?

Interessante notare come le immagini del sondaggio divergano parzialmente dai rumor precedenti. A settembre, ET News aveva riportato l’intenzione di Samsung di rilasciare un modello con schermo esterno in 18:9 e schermo interno quadrato in 18:18. Tuttavia, i render emersi oggi mostrano un dispositivo che non sembra perfettamente quadrato, ma rettangolare in senso orizzontale, smentendo in parte le voci su un display interno “1:1”.

Al momento, il sondaggio non cita esplicitamente il nome “Fold 8”, il che lascia intendere che Samsung stia ancora “tastando il terreno” per capire le preferenze dei consumatori.

Se queste anticipazioni si concretizzeranno, il 2026 sarà l’anno della maturità per i pieghevoli. Agli utenti non verrà più chiesto solo “se” comprare un pieghevole, ma “quale” formato si adatta meglio alla loro vita digitale.