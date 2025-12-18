Samsung migliorerà due fotocamere di Galaxy Z Fold 8

L’evoluzione del settore degli smartphone pieghevoli non conosce sosta e, dopo un’estate che ha visto il debutto del Galaxy Z Fold 7 con significativi aggiornamenti hardware, l’attenzione degli analisti e degli appassionati si è già spostata verso la prossima generazione.

Secondo recenti indiscrezioni emerse in rete, Samsung sembra intenzionata a proseguire il trend di miglioramento del comparto fotografico anche con il futuro Galaxy Z Fold 8, un dispositivo che promette di ereditare parte del DNA della celebre serie Galaxy S per offrire prestazioni ancora più elevate.

Galaxy Z Fold 8 avrà due fotocamere tutte nuove

Crediti: Samsung

Le informazioni, portate alla luce dal portale specializzato GalaxyClub, suggeriscono che il prossimo pieghevole premium del colosso sudcoreano sarà protagonista di un rinnovamento mirato, focalizzato in particolare sulle lenti ausiliarie.

Sebbene il dispositivo dovrebbe mantenere il sensore principale da 200MP e la fotocamera per i selfie da 10MP già visti sul Galaxy Z Fold 7, le vere novità risiederanno nel teleobiettivo e nella fotocamera ultra-grandangolare.

Nello specifico, il Galaxy Z Fold 8 dovrebbe montare un nuovo teleobiettivo che, pur mantenendo lo zoom ottico 3x, vedrà la risoluzione salire dai 10MP del modello precedente a 12MP.

Questo aggiornamento non è casuale: si tratterebbe infatti dello stesso sensore che dovrebbe essere impiegato sul Galaxy S26 Ultra all’inizio del prossimo anno.

Ancora più rilevante appare l’aggiornamento previsto per la fotocamera ultra-grandangolare. I report indicano l’adozione di un sensore da ben 50MP, un netto passo avanti rispetto ai 12MP presenti sul Fold 7, che garantirebbe scatti panoramici di qualità decisamente superiore e una maggiore versatilità in diverse condizioni di luce.

Il legame con il futuro Galaxy Z TriFold

Queste innovazioni potrebbero non limitarsi alla sola serie Fold classica. Il panorama dei dispositivi pieghevoli si è recentemente arricchito con l’introduzione del Galaxy Z TriFold, il cui successo commerciale sta superando le aspettative nel suo mercato locale in Sud Corea.

È plausibile ipotizzare che le migliorie fotografiche previste per il Fold 8 possano trovare spazio anche nel successore del TriFold.

Attualmente, il primo modello TriFold condivide l’intero comparto fotografico con il Fold 7, e non è difficile immaginare che Samsung voglia mantenere questa coerenza tecnica anche per le generazioni future, offrendo un’esperienza utente uniforme su tutta la gamma premium.

Cautela sulle tempistiche

Nonostante l’entusiasmo generato da queste notizie, è doveroso mantenere una certa prudenza. Ci troviamo di fronte a indiscrezioni preliminari e il lancio del Galaxy Z Fold 8 non è previsto prima di luglio 2026.

In un settore dinamico come quello della telefonia mobile, i piani industriali possono subire variazioni significative nel corso dei mesi.

Tuttavia, la fonte di queste rivelazioni si è dimostrata affidabile in passato, lasciando ben sperare sulla veridicità della direzione intrapresa da Samsung.