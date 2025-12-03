Galaxy Z Fold 8, Samsung potrebbe risolvere uno dei problemi storici dei suoi pieghevoli

Nonostante Samsung abbia introdotto miglioramenti radicali con il Galaxy Z Fold 7 lanciato quest’anno, rendendolo uno dei pieghevoli più eleganti e raffinati sul mercato, alcune criticità storiche sono rimaste irrisolte.

Gli utenti più esigenti hanno continuato a segnalare due punti deboli fondamentali che affliggono la serie da diverse generazioni: un’autonomia della batteria che non eccelle e velocità di ricarica ormai considerate obsolete per la fascia premium.

Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, il colosso sudcoreano sembra intenzionato a cambiare rotta con il prossimo Galaxy Z Fold 8.

Samsung potrebbe risolvere uno storico problema dei suoi foldable

Nuovi report suggeriscono che Samsung, sulla prossima generazione del flagship pieghevole, non si concentrerà esclusivamente sull’estetica, ma interverrà profondamente sull’architettura interna per colmare il divario con la concorrenza.

Secondo il leaker @kro_roe, Samsung sta lavorando per ottimizzare la componentistica interna del dispositivo, una riorganizzazione hardware necessaria per permettere un aumento della velocità di ricarica fino a 45W.

Sebbene possa sembrare un aggiornamento incrementale sulla carta, specialmente se confrontato con i vociferati 60W del futuro Galaxy S26 Ultra, si tratterebbe di un salto importante per la linea Fold, migliorando drasticamente l’esperienza d’uso quotidiana per chi fa affidamento sul dispositivo per la produttività in mobilità.

La situazione attuale del Galaxy Z Fold 7, infatti, dipinge un quadro poco lusinghiero per un dispositivo di questo prezzo. Attualmente, il pieghevole richiede quasi 90 minuti per completare un ciclo di ricarica da zero, e persino per raggiungere il 50% è necessaria mezz’ora di attesa.

Questi tempi dilatati sono dovuti a tecnologie di ricarica che non sono state aggiornate di pari passo con l’evoluzione del resto dell’hardware. L’aggiornamento a 45W promette di ridurre sensibilmente sia i tempi per una ricarica completa che quelli per brevi rabbocchi di emergenza, allineando finalmente il pieghevole agli standard moderni.

Non solo una ricarica più veloce

Parallelamente all’aumento della velocità, le indiscrezioni puntano anche all’integrazione di una batteria fisicamente più grande. Considerando che Samsung utilizza la stessa capacità di 4.400 mAh dal lancio del Galaxy Z Fold 3 nel 2021, si tratterebbe di un aggiornamento più che benvenuto.

Mantenere la stessa capacità per così tante generazioni, a fronte di schermi sempre più luminosi e processori più potenti, è stato spesso il vero “tallone d’Achille” della serie. Un precedente report ha suggerito che Samsung potrebbe riuscire a inserire una cella vicina ai 5.000 mAh nel corpo del Z Fold 8, garantendo così un’autonomia sensibilmente superiore e permettendo al dispositivo di gestire con più disinvoltura le intense sessioni di multitasking.

Questi aggiornamenti non arrivano in un momento casuale. Il mercato dei pieghevoli sta per diventare molto più affollato e competitivo, con voci sempre più insistenti che vedono Apple pronta a lanciare il suo primo iPhone pieghevole il prossimo anno.