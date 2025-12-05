Galaxy Watch Ultra 2 arriverà nel 2026 con un miglioramento importante

L’evento Unpacked estivo di quest’anno non ha portato novità rilevanti per la serie di indossabili rugged di Samsung. La compagnia asiatica si è limitata ad aggiornare il suo primo capitolo con alcuni accorgimenti – perlopiù estetici – ma non è arrivato un vero nuovo modello.

Le cose dovrebbero cambiare il prossimo anno, con l’arrivo di Samsung Galaxy Watch Ultra 2: a quanto pare il brand non ha intenzione di mettere da parte la categoria rugged, anzi sembra avere in mente un dispositivo ancora più premium.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 in arrivo nel 2026: la serie rugged premium non si ferma

Il primo Galaxy Watch Ultra ha raccolto pareri favorevoli ed ora resta da vedere se Samsung sarà in grado di fare il bis. Tuttavia ci sarà da attendere ancora dato che lo sviluppo del prossimo dispositivo della famiglia è allineato con quello di Galaxy Watch 9.

In base a quanto emerso dalle indiscrezioni più recenti, i due smartwatch presenta un legame strategico: quasi sicuramente l’hardware alla base di Samsung Galaxy Watch Ultra 2 sarà lo stesso della serie 9, ma chiaramente con un approccio rugged a livello di estetica e materiali.

Addirittura internamente il nuovo wearable sarebbe sviluppato con l’identificativo Watch 9 Ultra; tuttavia non dovrebbe trattarsi del nome commerciale e c’è un’altra probabilità che venga presentato al pubblico come Ultra 2, mantenendo la nomenclatura attuale.

Novità e periodo d’uscita

Per quanto riguarda le possibili novità, storicamente Samsung ha rilasciato un modello con una batteria capiente a cadenza biennale, come Watch 5 Pro nel 2022 e l’originale Watch Ultra nel 2024. Di conseguenza ci sono aspettative per un aggiornamento significativo nel 2026: il prossimo capitolo dovrebbe avere una batteria più grande e funzionalità specificamente orientate all’autonomia.

Le tempistiche di sviluppo dovrebbero essere le solite e quindi sia Galaxy Watch 9 che Ultra 2 seguirebbero il ciclo abituale che prevede il lancio a metà anno. Probabilmente i prossimi indossabili saranno annunciati a luglio 2026, in linea con l’attuale generazione.

Chiaramente l’Unpacked estivo è anche il momento dei pieghevoli: impossibile non aspettarsi l’uscita di Galaxy Z Fold 8 e Z Flip 8, dispositivi di cui si comincia già a parlare grazie alle prime indiscrezioni.