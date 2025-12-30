Samsung Galaxy Watch 4 e il disastro One UI 8: sospeso l’aggiornamento

L’atteso aggiornamento a One UI 8, basato su Wear OS 6, avrebbe dovuto rappresentare una vera e propria cura ringiovanente per Samsung Galaxy Watch 4. Si tratta di uno smartwatch che, nonostante sia stato presentato nel 2021, vanta ancora una base di utenti estremamente fedele.

Tuttavia, quella che doveva essere un’evoluzione ricca di nuove funzionalità si è trasformata in un problema per gli utenti, portando Samsung a interrompere il rilascio del firmware a causa dei difetti segnalati dalla community.

Samsung Galaxy Watch 4 con One UI 8: sensori in tilt e autonomia dimezzata per colpa del nuovo aggiornamento

Galaxy Watch 4 – Crediti: Samsung

Il cuore del problema risiede in una serie di bug che colpiscono in modo particolare Galaxy Watch 4 Classic, apprezzato per la sua ghiera fisica, rendendo l’hardware instabile sotto il peso del nuovo software.

Uno dei difetti più invalidanti riguarda la sensoristica: il sistema di rilevamento automatico del battito e dell’uso non funziona più correttamente, portando l’orologio a credere di non essere indossato.

Di conseguenza, funzioni fondamentali per il benessere come il monitoraggio continuo delle pulsazioni, l’ECG e altre vengono disattivate automaticamente, privando lo smartwatch della sua utilità principale. A questo si aggiunge un frustrante problema di sicurezza: il dispositivo entra in un ciclo infinito di richieste PIN, bloccandosi continuamente e richiedendo il codice per ogni minima interazione.

A ciò si aggiungono problemi riscontrati con l’Always-On-Display, che in molti casi si congela o smette di rispondere, e un crollo dell’autonomia: dopo l’update la batteria si esaurisce spesso in sole 12 o 15 ore. Al momento, i classici tentativi di ripristino come il riavvio o la pulizia della cache tramite la modalità di recupero non sembrano offrire soluzioni definitive.

L’aggiornamento a One UI 8 per Galaxy Watch 4 era partito a metà dicembre ma ora sembra che Samsung abbia sospeso il roll out. Probabilmente arriverà una nuova versione nel corso delle prossime settimane, con i fix per chi ha già installato il software problematico.