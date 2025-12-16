Samsung Galaxy Watch 4 inizia a ricevere One UI 8 Watch

Il colosso tech asiatico ha dato il via al rilascio di One UI 8 Watch per Samsung Galaxy Watch 4 e per la variante Classic. Gli indossabili hanno ormai raggiunto il capolinea e quasi sicuramente questo sarà l’ultimo aggiornamento maggiore: niente male per una coppia di dispositivi lanciati nell’ormai lontano 2021.

One UI 8 Watch arriva a bordo di Samsung Galaxy Watch 4 e 4 Classic

Crediti: Samsung Community

Con il debutto della serie Samsung Galaxy Watch 4, la compagnia ha confermato anche la sua politica degli aggiornamenti dedicata agli indossabili. Quattro anni di update e così è stato: il brand ha iniziato il rollout di One UI 8 Watch – basata su Watch OS 6 – a cominciare dal mercato coreano.

Probabilmente l’aggiornamento arriverà in versione Global nel corso delle prossime settimane, magari in tempo per Natale. Il software è in rilascio con la sigla JYK4 ed un download abbastanza pesante, dato che parliamo di un update dal peso superiore al gigabyte.

Per chi ama perdersi nei ricordi, Galaxy Watch 4 e 4 Classic sono stati i primi indossabili con Wear OS 3, versione del software di Google realizzata a stretto contatto tra il colosso di Mountain View e Samsung – con enormi vantaggi da ambo le parti, tanto che la collaborazione tra i due brand continua tutt’ora.