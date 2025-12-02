Samsung Galaxy TriFold ridefinisce il futuro dei pieghevoli: ora è ufficiale

La giornata del 1° dicembre 2025 ha segnato un momento storico per il colosso tech asiatico: Samsung che ha annunciato il lancio di Galaxy Z TriFold, un nuovo form factor per la sua linea di smartphone pieghevoli.

Forte di un decennio di esperienza nell’innovazione della categoria, il nuovo arrivato incarna la maestria ingegneristica di Samsung, risolvendo una delle sfide più persistenti del settore mobile: trovare l’equilibrio ideale tra portabilità, prestazioni premium e produttività in un unico dispositivo.

Il TriFold si piega due volte, rivelando lo schermo più immersivo mai visto su un telefono Galaxy: un display da 10″ di diagonale, che migliora la produttività, il multitasking, il gaming e la visione di qualsiasi contenuto multimediale.

Samsung Galaxy TriFold ufficiale: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

L’arte della piegatura multipla: cerniera e materiali

Crediti: Samsung

L’ingegneria del Samsung Galaxy Z TriFold si concentra sull’ottimizzazione delle tecnologie pieghevoli fondamentali con un risultato finale che si traduce in un formato inedito per il brand. Il dispositivo adotta una doppia piegatura verso l’interno per proteggere il display principale; un risultato notevole è lo spessore del dispositivo, che misura appena 3,9 mm nel suo punto più sottile.

Per gestire la complessità della doppia piegatura – con triplo display – Samsung ha raffinato le sue cerniere più avanzate. La tecnologia Armor FlexHinge è stata perfezionata specificamente per il TriFold: il sistema utilizza due cerniere di dimensioni diverse con una struttura a doppio binario che operano in armonia, garantendo una piegatura più fluida e stabile.

La durabilità è assicurata dall’uso di materiali avanzati: l’alloggiamento della cerniera è in titanio, un sottile pezzo di metallo che protegge il meccanismo e resiste all’usura nel tempo. Il telaio è supportato dall’Advanced Armor Aluminum, una lega ad alta resistenza che aggiunge rigidità. Inoltre, il pannello posteriore in polimero rinforzato con fibra di vetro-ceramica mantiene il design sottile pur resistendo alle crepe.

Design e display

Crediti: Samsung

Mentre è chiuso il telefono offre uno schermo esterno da 6,5″ mentre una volta aperto il display pieghevole presenta dimensioni di 10″ di diagonale, praticamente un vero e proprio tablet. Per la prima volta su uno schermo a doppia piegatura di questa dimensione, è stato aggiunto un rivestimento rinforzato a uno strato ammortizzante per una maggiore resistenza.

Lo schermo offre un’area di lavoro che simula tre smartphone da 6,5″ affiancati – per la massima produttività – ed è estremamente luminoso: il pannello raggiunge i 1.600 nit mentre il display esterno arriva fino a 2.600 nit, con tecnologia Vision Booster per ottimizzare colori e contrasto in qualsiasi condizione di luce.

Specifiche tecniche

A livello di performance, Samsung Galaxy TriFold è alimentato dallo Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Per sostenere la potenza e l’ampio schermo, la batteria è la più grande mai vista in un pieghevole Samsung: un sistema a tre celle da 5.600 mAh, posizionato in ciascuno dei tre pannelli per una distribuzione equilibrata dell’energia. Il dispositivo supporta la ricarica rapida da 45W.

Software

Crediti: Samsung

Il nuovo Galaxy Z TriFold è progettato per massimizzare la produttività: il multitasking avanzato permette di lavorare su tre diverse app affiancate senza interruzioni e ridimensionando le finestre in modalità multi-window. Una delle funzionalità più importanti è la disponibilità di Samsung DeX standalone, che rende il TriFold il primo telefono cellulare con questa caratteristica.

DeX permette di avere un’esperienza desktop direttamente sullo smartphone e consente di impostare fino a quattro aree di lavoro, ognuna in grado di eseguire cinque app contemporaneamente; inoltre supporta il doppio schermo con un monitor esterno.

Presente all’appello Galaxy AI e tutto il pacchetto di Samsung dedicato all’intelligenza artificiale. Funzioni come Photo Assist – inclusi Modifica Generativa e Sketch to Image – si adattano al nuovo formato mentre l’AI multimodale di Gemini Live è potenziata, comprendendo ciò che l’utente vede, dice e fa, e può fornire assistenza e raccomandazioni personalizzate.

Fotocamera

Il comparto fotografico del primo TriFold di Samsung guarda a Galaxy Z Fold 7: c’è un sensore principale da 200 MP accompagnato da un ultra-grandagolare da 12 MP e da un teleobiettivo da 12 MP. Si tratta del medesimo pacchetto offerto dal cugino della serie Z, come anticipato anche dalle indiscrezioni precedenti.

Sia il display esterno che quello interno presentano una fotocamera selfie da 10 MP, inserita in un punch hole.

Samsung Galaxy Z TriFold – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 159,2 x 214,1 x 3,9 mm (aperto), 159,2 x 75 x 12,9 mm (chiuso), 309 grammi

Colorazioni: Crafted Black

Certificazione: IP48

Display: esterno – Flat Dynamic AMOLED da 6,5″ Full HD (2.520 x 1.080 pixel), LTPO 120 Hz, fino a 2.600 nit, Gorilla Glass Ceramic 2 interno – Flat Dynamic AMOLED da 9,96″ (2.160 x 1.584 pixel), LTPO 120 Hz, fino a 1.600 nit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Snapdragon 8 Elite For Galaxy, 3 nm TSMC

CPU: octa-core 2 x 4,47 GHz Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M

GPU: Adreno 830

RAM: 16 GB LPDDR5X

Storage: 512 GB/1 TB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 5.600 mAh

Ricarica: 45W, wireless 15W

Fotocamera: tripla 200 + 12 + 10 MP (f/1.7-2.2-2.4) con OIS, ultra-wide 120° e teleobiettivo con zoom ottico 3X e OIS

Selfie camera: esterna 10 MP (f/2.2) FOV 85°, interna 10 MP (f/2.2) FOV 100°

Connettività e altro: Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR, Galaxy AI

Sistema operativo: Android 16 con One UI 8

Quanto costa Samsung Galaxy Z TriFold – Prezzo e uscita

Crediti: Samsung

Il primo Galaxy TriFold è stato lanciato da Samsung senza alcun mega evento: c’è un annuncio tramite i canali ufficiali mentre il debutto è fissato il 12 dicembre, al prezzo di circa 2.107€ al cambio basato su quello per la Corea del Sud; il dispositivo arriverà in Cina, Taiwan, Singapore ed Emirati Arabi entro fine dicembre. È previsto il debutto negli Stati Uniti nel primo trimestre del 2026, pare a 2.500$ (stando alle indiscrezioni precedenti).

Al momento Samsung non è svelato altro ed è molto probabile che il tri-pieghevole non arriverà in Europa.