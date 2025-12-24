Samsung Galaxy S26 Ultra potrebbe avere un kit fotografico come Xiaomi e vivo

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito ad un approccio conservatore da parte di Samsung, per quanto riguarda gli aggiornamenti hardware del comparto fotografico. I miglioramenti sono risicati e la cosa è evidente, specialmente a fronte della crescente concorrenza dei cinesi.

Tuttavia, le ultime indiscrezioni indicano che l’azienda potrebbe aver scelto una strategia differente per soddisfare gli utenti più esigenti: trasformare lo smartphone in una macchina professionale attraverso l’integrazione con accessori esterni di alto livello. Sarà questo il futuro di Samsung Galaxy S26 Ultra?

Samsung Galaxy S26 Ultra si ispirerà ai rivali cinesi con un kit fotografico: le ultime indiscrezioni arrivano da One UI 8.5

X200 Ultra – Crediti: vivo

Grazie alle recenti scoperte effettuate nel codice della versione beta di One UI 8.5, emerge chiaramente l’intenzione di Samsung di permettere una comunicazione profonda tra i propri dispositivi e l’attrezzatura specializzata, aprendo scenari inediti per la serie Galaxy S26.

L’elemento centrale è stato individuato analizzando i frammenti di codice dell’applicazione Camera Assistant, i quali fanno esplicito riferimento al supporto per l’hardware prodotto da TILTA. Per i meno avvezzi, si tratta di un marchio leader nella produzione di accessori fotografici di alto livello.

La scelta di Samsung di inserire riferimenti nativi a questo ecosistema suggerisce che i futuri smartphone Galaxy non saranno più solo dispositivi isolati, ma potranno essere integrati facilmente con accessori professionali.

Dal punto di vista pratico, questa integrazione consentirà agli utenti di controllare da remoto parametri critici, come la messa a fuoco del dispositivo Galaxy, direttamente attraverso l’hardware esterno. Lo scopo è quello di ottenere riprese cinematografiche precise, dove il controllo manuale e la stabilità sono essenziali.

Xiaomi 15 Ultra + Kit Photo – Crediti: Xiaomi

La funzionalità non è ancora attiva nelle versioni beta di One UI 8.5 attualmente in fase di test. Comunque è molto probabile che il debutto ufficiale avvenga in concomitanza con il lancio della serie Samsung Galaxy S26, la prima a includere la versione stabile del nuovo firmware.

Guardando ad un utilizzo più consumer, non è difficile immaginare un kit fotografico in stile Xiaomi e vivo, magari dedicato al modello di punta Galaxy S26 Ultra.