Samsung Galaxy S26 ricicla la fotocamera di S25, ed è colpa di Apple

Il colosso asiatico aveva pensato di migliorare le fotocamere di Samsung Galaxy S26 ma ci sarebbe stato un cambio di rotta improvviso. Tutta a causa di iPhone 17, che avrebbe costretto il brand a fare dietro front. La conseguenza? Un sistema fotografico riciclato dall’attuale top di gamma, tutto per mantenere il prezzo in linea con il rivale statunitense.

Samsung Galaxy S26 avrà la stessa fotocamera di S25 e il motivo riguarda iPhone 17, secondo un report

Il presunto S26+ – Crediti: onleaks, androidheadline

Il comparto fotografico del prossimo Samsung Galaxy S26 sarebbe basato su un trittico da 50 + 12 + 12 MP con un sensore principale S5KGNG con OIS, un ultra-grandangolare e un teleobiettivo con zoom ottico 3X. L’unica novità degna di nota sarebbe proprio il teleobiettivo, che passerebbe dai 10 MP di Galaxy S25 ad un nuovo sensore da 12 MP.

Tuttavia questi sarebbero stati i piani iniziali ma – secondo un report del quotidiano sudcoreano The Elec – sembra che in realtà le cose andranno diversamente.

Il nuovo modello di base della serie offrirebbe invece lo stesso comparto di Galaxy S25, senza alcuna variazione. Quindi un sensore principale da 50 MP (1/1,56″), un teleobiettivo da 10 MP (1/3,94″) con zoom ottico 3x e un ultra-grandangolare da 12 MP (1/2,55″).

Che cosa ha fatto cambiare idea?

In base a quanto emerso, Samsung avrebbe rivisto i suoi piani a causa del lancio di iPhone 17. Il modello base di Cupertino è arrivato con uno schermo OLED ProMotion LTPO a 120 Hz e una configurazione di partenza da 256 GB, senza subire modifiche di prezzo.

Il top di gamma di Apple è stato presentato negli USA a partire da 799$ e quindi il produttore asiatico avrebbe deciso di effettuare una modifica dell’ultimo momento. A pagarne il prezzo proprio il comparto fotografico, che sarebbe stato riciclato per mantenere il prezzo di partenza di 799$.

Chiaramente si tratta di un report e quindi va preso tutto con estrema cautela. Il lancio della serie Samsung Galaxy S26 è previsto per febbraio, con un mese di ritardo rispetto al solito: se volete saperne di più nel nostro approfondimento trovate tutti i leak finora.

Scheda tecnica presunta