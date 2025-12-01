La serie Galaxy S26 avrà una ricarica wireless più veloce, ma mai quanto i cinesi

Dopo la bellezza di cinque anni sembra che finalmente sia arrivato il momento di vedere un miglioramento della ricarica wireless per Samsung. Tutti gli smartphone della serie Galaxy S26 dovrebbero offrire performance superiori rispetto ai classici 15W a cui siamo abituati: tuttavia non aspettatevi miracoli, dato che siamo ben lontani dai vertici raggiunti dai rivali cinesi.

L’intera serie Samsung Galaxy S26 dovrebbe offrire una ricarica wireless più potente, secondo One UI 8.5

Galaxy S25+ – Crediti: Samsung

Da alcune stringhe di codice della One UI 8.5 – la prossima versione del software del brand – sono emersi dei riferimenti ad una ricarica wireless super veloce. Solitamente quando un dispositivi dell’azienda viene caricato con un caricatore wireless da 15W compare il messaggio “ricarica wireless veloce”.

Utilizzando un caricatore da 5W o 10W il messaggio recita invece “ricarica wireless”. Di conseguenza i prossimi smartphone di Samsung avranno il supporto ad una potenza di ricarica senza fili maggiore.

Purtroppo i file non specificano la nuova capacità della serie ma in nostro soccorso arrivano leak precedenti. Da tempo si vocifera di un miglioramento per Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra, che passerebbero dai soliti 15W a 25W di potenza. In alternativa i due minori si fermerebbero a 20W, ma per ora si tratta solo di voci.

Sicuramente un miglioramento atteso, anche se distante dalle capacità offerte dai competitor cinesi – che offrono cifre astronomiche.

I rivali cinesi fanno molto meglio

Per quanto riguarda la potenza della ricarica wireless, il panorama mobile attuale è dominato interamente dai cinesi. I dispositivi di punta più recenti – come Xiaomi 17, Honor Magic 8 Pro e OnePlus 15 – offrono performance stellari, con una capacità massima di ben 80W per il modello Honor.

L’altro lato della medaglia è una linea occidentale ormai fissa sui 15W e 25W: Apple fa meglio di Samsung, mentre il colosso asiatico dovrebbe adeguarsi al rivale statunitense con la prossima generazione Galaxy S26.

Come ben sappiamo, in Cina il mercato degli smartphone è particolarmente competitivo e di conseguenza è necessario investire pesantemente in ricerca e sviluppo per superare continuamente i record di potenza. Inoltre i tre grandi brand occidentali – Apple, Samsung e Google – tendono a muoversi in modo più cauto sia per una questione di sicurezza e di longevità delle batterie, sia per l’adesione agli standard universali, come Qi2.