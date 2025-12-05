Samsung Galaxy S26 con ricarica magnetica: ci sono ancora più certezze

La prossima serie Samsung Galaxy S26 arriverà con il supporto alla ricarica magnetica: non è ancora ufficiale, ma ci manca poco ad una conferma definitiva. La ultime novità arrivano da un caricatore realizzato dalla compagnia asiatica, una soluzione pensata proprio per un sistema con magneti. Insomma, ormai manca solo la conferma da parte di Samsung!

La serie Samsung Galaxy S26 dovrebbe includere il supporto alla ricarica magnetica: gli indizi puntano tutti in questa direzione

Un alimentatore MagSafe di Anker – Crediti: Anker

La gamma di punta di Samsung si è da sempre distinta per le sue performance e la solidità del comparto fotografico, anche grazie all’apporto software. Tuttavia c’è un aspetto ormai cristallizzato da tempo e che va assolutamente svecchiato: la ricarica wireless della serie Galaxy S25 funziona fino ad un massimo di 15W con lo standard Qi2, un limite rispetto al panorama attuale.

Le cose dovrebbero cambiare con la nuova generazione top: Samsung sta lavorando ad un caricatore siglato EP-P2900 che introduce due novità. Per prima cosa si tratta di un caricabatterie wireless magnetico e poi c’è il fattore potenza, con una capacità di 25W.

Purtroppo il design non è ancora noto ma possiamo aspettarci un dispositivo simile ai caricatori MagSafe di Apple, ossia una piastra circolare con un cavo per l’alimentazione. In base a quanto emerso avrebbe una colorazione grigio scuro e dovrebbe essere compatibile anche con gli smartphone della famiglia Galaxy Z e le cuffie Galaxy Buds.

Quindi la serie Galaxy S26 introdurrà sia il supporto alla ricarica wireless magnetica che una maggiore potenza della ricarica stessa. Possiamo darlo quasi per certo ormai, ma un’incognita resta: non sappiamo ancora se queste novità saranno disponibili per l’intero trittico – S26, S26+ e S26 Ultra – oppure se riguarderà solo i modelli maggiori.