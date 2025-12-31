Vuoi vedere i Galaxy S26 in anteprima? Ecco le nuove foto

L’attesa per la prossima generazione di flagship Samsung si fa sempre più palpabile e, grazie a una recente fuga di notizie, possiamo finalmente posare lo sguardo su quello che sembra essere il design definitivo dei nuovi Galaxy S26.

Le unità dummy di Galaxy S26 mostrate in foto e video

Crediti: X / OnLeaks Crediti: X / OnLeaks Crediti: X / OnLeaks Crediti: X / OnLeaks

Le indiscrezioni sul mondo della telefonia mobile corrono veloci, spesso anticipando di mesi le comunicazioni ufficiali dei produttori.

Questa volta i riflettori sono puntati sulla futura famiglia Samsung Galaxy S26, protagonista di un leak sostanzioso che include fotografie di unità “dummy”, ovvero non funzionanti e utilizzati solitamente dai produttori di accessori per testare le dimensioni delle cover, e persino un breve video hands-on.

Queste nuove prove visive confermano alcune voci di corridoio e smentiscono clamorosamente altre speculazioni precedenti, delineando un quadro molto preciso di ciò che ci aspetta all’inizio del prossimo anno.

Galaxy S26 Ultra è più integrato nella serie

Osservando le immagini trapelate, il dettaglio che salta immediatamente all’occhio riguarda l’armonia estetica tra i vari modelli della gamma.

In una delle foto, il Galaxy S26 Ultra appare affiancato al modello base S26, rivelando una scelta stilistica inedita per il colosso coreano. I due dispositivi condividono il medesimo linguaggio di design, caratterizzato da una sporgenza della fotocamera di forma ovale che ospita i sensori.

Ancora più sorprendente è l’uniformità nella curvatura degli angoli. Per la prima volta, il modello Ultra sembra abbandonare le sue linee squadrate e spigolose, tipiche della serie Note da cui ha ereditato il DNA, per abbracciare lo stesso raggio di curvatura dei fratelli minori.

Nelle immagini compaiono anche dummy in colorazione bianca e nera che, sebbene non rifiniti con gli standard del prodotto finale, offrono un’idea chiara delle proporzioni e dell’impatto visivo del dispositivo.

La potenza sotto la scocca e la questione dei chipset

Se il design sembra ormai definito, il dibattito sulle specifiche tecniche rimane acceso, specialmente per quanto riguarda il “motore” che spingerà questi smartphone. La strategia di Samsung sembra orientata verso una divisione geografica o per modello.

Le informazioni più recenti suggeriscono che i dispositivi saranno alimentati dal nuovo Exynos 2600 in Corea del Sud, mentre il resto del mondo, o quantomeno una vasta porzione di esso, potrà godere della potenza dello Snapdragon 8 Elite Gen 5 “For Galaxy”.

Questa nuova generazione di processori dovrà gestire display di altissimo livello. Si parla di pannelli Dynamic AMOLED 2X con dimensioni che crescono leggermente rispetto al passato, partendo dai 6,27 pollici del modello base fino ai generosi 6,9 pollici della variante Ultra.

Inoltre, si vocifera dell’introduzione della tecnologia Flex Magic Pixel sul modello di punta, una funzionalità pensata per la privacy che renderebbe lo schermo illeggibile a chi osserva dai lati, proteggendo i dati sensibili da sguardi indiscreti.

Le specifiche tecniche trapelate descrivono una configurazione impressionante composta da quattro sensori posteriori: una fotocamera principale da ben 200 MP, affiancata da un ultra-grandangolare da 50 MP e due teleobiettivi. La vera novità risiederebbe nel teleobiettivo secondario, che passerebbe dai 10 MP della generazione attuale a 12 MP, garantendo scatti zoom leggermente più definiti.

Anche i modelli base e Plus non saranno da meno, con sensori principali da 50 MP aggiornati per catturare più luce e dettagli.

Sul fronte dell’autonomia, sebbene le capacità delle batterie non subiscano stravolgimenti epocali, con l’Ultra che potrebbe attestarsi tra i 5.000 e i 5.200 mAh, la vera rivoluzione potrebbe essere nel sistema di ricarica.

Si fa sempre più insistente la voce sull’integrazione di una ricarica wireless magnetica, simile alla tecnologia MagSafe vista sulla concorrenza, che permetterebbe un allineamento perfetto con i caricatori e l’uso di nuovi accessori magnetici, portando la velocità di ricarica senza fili fino a 25W.

Data di lancio e incognita prezzi

Nonostante la mole di informazioni tecniche, resta ancora un alone di mistero sulla data ufficiale di presentazione. Sebbene la tradizione suggerisca un evento Unpacked a gennaio, le voci sono discordanti e alcune fonti ipotizzano uno slittamento fino al 25 febbraio 2026. L’evento dovrebbe tenersi a San Francisco, segnando un ritorno negli Stati Uniti per il lancio dei top di gamma.

Infine, un tasto dolente potrebbe riguardare il posizionamento di mercato. A causa dell’aumento generale dei costi di produzione e della componentistica avanzata, è lecito attendersi un rincaro sui prezzi di listino rispetto alla serie S25.

Tuttavia, con l’abbandono delle presunte varianti “Pro” o “Edge” in favore della classica triade S26, S26+ e S26 Ultra, Samsung sembra voler puntare su una linea chiara e riconoscibile, offrendo il massimo della tecnologia disponibile per giustificare l’investimento richiesto ai propri utenti.