Acquista Samsung Galaxy con supervalutazione dell’usato: fino a 125€ di sconto con la promo 2026!

Il 2026 di Samsung si apre con un’importante iniziativa dedicata a chi desidera rinnovare il proprio smartphone puntando sull’innovazione della gamma Galaxy. Dal 2 gennaio al 1° febbraio 2026, l’azienda coreana propone una campagna di supervalutazione dell’usato che permette di accedere ai modelli più avanzati del brand con un risparmio fino a 125€.

Anno nuovo, Galaxy nuovo: acquista uno smartphone Samsung Galaxy con supervalutazione dell’usato

Galaxy Z Fold 7 – Crediti: Samsung

Al centro della promo troviamo i flagship della serie S25, che rappresentano il vertice della tecnologia Samsung per il mercato mobile. I modelli Galaxy S25 Ultra e S25+ beneficiano di una supervalutazione di 125€, mettendo a disposizione degli utenti display Dynamic AMOLED 2X da 6,9″ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e fotocamere al top che, nel modello Ultra, raggiungono una risoluzione di 200 MP.

Una delle novità più interessanti e distintive di questa generazione è il Galaxy S25 Edge, anch’esso incluso nel bonus di 125€. Il dispositivo si distingue per un design ultra sottile di soli 5,8 mm di spessore, riuscendo a combinare un’estetica elegante e leggera con una fotocamera principale da 200 MP e prestazioni elevate.

Per chi invece desidera esplorare il mondo dei dispositivi pieghevoli, Galaxy Z Fold 7 riceve un incentivo di 100€ sulla valutazione dell’usato. Alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite, il foldable è progettato per massimizzare la produttività e l’intrattenimento grazie al suo imponente display interno da 8″ che facilita il multitasking.

Anche i modelli Galaxy Z Flip 7 e Z Flip 7 FE partecipano alla promozione con un bonus di 100€. I due pieghevoli a conchiglia puntano su un formato tascabile e un cover display che arriva a 4,1″, consentendo agli utenti di accedere alle funzioni Galaxy AI anche quando il telefono è chiuso.

Samsung ha pensato anche a chi cerca un’esperienza completa a un prezzo più contenuto attraverso Galaxy S25 FE. Per questo modello è prevista una supervalutazione di 75€, accompagnata da un’offerta che permette di ottenere la versione da 256 GB allo stesso prezzo della variante da 128 GB.

Per supportare gli utenti in questo cambio di smartphone, Samsung mette a disposizione Smart Switch, un servizio pratico che rende il trasferimento di dati, contatti e impostazioni dal vecchio al nuovo modello un’operazione veloce e sicura.

Tutti i dispositivi inclusi nell’iniziativa sono disponibili presso i principali store italiani, tra cui MediaWorld, Unieuro, Euronics, Trony ed Expert, a partire dal 2 gennaio – e fino a 1° febbraio.

