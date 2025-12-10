Samsung Galaxy Glasses: ora gli sviluppatori possono cominciare a creare app

Google sta sviluppando il cosiddetto Project Aura, ossia la creazione dei suoi primi occhiali smart basati sulla realtà estesa e AI, in collaborazione con l’azienda XREAL. La compagnia statunitense ha offerto un primo assaggio in occasione dell’evento The Android Show: XR Edition, tenutosi di recente.

In contemporanea, dopo il lancio del visore Galaxy XR, Samsung è al lavoro sui suoi Galaxy Glasses: il nome è stato registrato ufficialmente e ci sono vari brevetti che potrebbero anticiparne le caratteristiche. Si vocifera di un modello senza schermo in arrivo nel 2026 mentre per il salto di qualità ci sarebbe da attendere fino al 2027.

I Samsung Galaxy Glasses non sono ancora ufficiali, ma è già possibile creare app su misura

Crediti: Google

Intanto Google ha lanciato la nuova Android XR SDK Developer Preview 3 che introduce delle migliorie per le API dei visori ed ora permette agli sviluppatori di creare app per gli occhiali smart.

In base a quanto riportato dalla stessa casa USA, i developer potranno realizzare “esperienze aumentate per occhiali AI utilizzando nuove librerie come Jetpack Compose Glimmer, un toolkit di interfaccia utente per display trasparenti, e Jetpack Projected, che consente di estendere la propria app mobile Android direttamente agli occhiali “.

Inoltre “l’SDK ora include potenti aggiornamenti di ARCore per Jetpack XR, come le funzionalità geospaziali per l’orientamento“.

Tutto ciò apre le porte alle prime applicazioni sviluppate appositamente per gli occhiali smart – o occhiali AI, se preferite – di Google e Samsung.