Galaxy Buds 4 e 4 Pro, trapelata la differenza di batteria rispetto ai vecchi modelli

Sebbene gran parte dei riflettori siano puntati sui prossimi flagship, i Samsung Galaxy S26, il colosso sudcoreano ha in serbo novità sostanziali anche per il comparto audio.
Secondo le ultime indiscrezioni, l’evento Galaxy Unpacked 2026 vedrà il debutto non solo dei nuovi smartphone, ma anche della prossima generazione di auricolari wireless: i Galaxy Buds 4 e i Galaxy Buds 4 Pro.
Samsung Galaxy Buds 4 e 4 Pro, trapelate le capacità delle batterie
Grazie a una recente analisi del codice presente nella beta dell’interfaccia One UI 8.5, sono emersi dettagli tecnici precisi riguardanti la capacità delle batterie dei nuovi auricolari del brand, rivelando strategie diverse per il modello base e per la variante Pro.
I dati trapelati, riportati da Android Authority, mostrano una divergenza interessante rispetto alla generazione attuale (Galaxy Buds 3 e 3 Pro). Ecco il dettaglio:
- Galaxy Buds 4: 42 mAh per auricolare.
- Galaxy Buds 4 Pro: 57 mAh per auricolare.
Confrontando questi numeri con i modelli precedenti, emerge un quadro contrastante. Gli attuali Galaxy Buds 3 dispongono di una batteria da 48 mAh; pertanto, il nuovo modello base subirebbe un lieve downgrade in termini di capacità grezza (circa il 12% in meno).
Al contrario, i Galaxy Buds 4 Pro sembrano destinate a ricevere un potenziamento, passando dai 53 mAh dei Buds 3 Pro ai 57 mAh del nuovo modello, garantendo così una riserva di energia superiore.
È fondamentale sottolineare, tuttavia, che la capacità nominale della batteria non si traduce automaticamente in una durata d’uso proporzionale. La longevità effettiva degli auricolari dipenderà in larga misura dall’ottimizzazione hardware e software.
Il successo dei Galaxy Buds 4, nonostante la batteria ridotta, potrebbe risiedere nell’efficienza dei nuovi componenti interni. Fattori come il consumo energetico del convertitore digitale-analogico (DAC), l’efficienza dei driver audio e, soprattutto, i nuovi chip di connettività, giocheranno un ruolo cruciale.
Samsung potrebbe aver scommesso su un’architettura più efficiente per compensare la riduzione dei mAh, mantenendo o addirittura migliorando l’autonomia complessiva.
Un design rinnovato e l’addio alle “Blade Lights”
Oltre alle specifiche tecniche, i leak offrono uno sguardo approfondito sul design e sulle funzionalità. La serie Galaxy Buds 4 sembra destinata a un’estetica più raffinata. Pur mantenendo il concetto dello stelo, la forma a prisma triangolare vista sulla serie 3 verrà abbandonata in favore di un design più piatto e sottile.
Le iconiche Blade Lights, che caratterizzavano il design futuristico dei modelli dello scorso anno, sembrano essere state rimosse. Questa scelta potrebbe indicare una volontà di Samsung di tornare a un look più sobrio, minimalista e professionale.
Le novità non si limitano agli auricolari, la custodia di ricarica subirà un restyling funzionale. Il case si aprirà mentre è appoggiato su una superficie, richiamando l’ergonomia dei Galaxy Buds 2 Pro.
Integrerà, inoltre, un pulsante dedicato per la localizzazione del telefono e un altoparlante interno. Questo permetterà all’utente di far suonare la custodia stessa qualora venisse smarrita, risolvendo uno dei problemi più comuni per i possessori di auricolari TWS.
Sul fronte software, le Galaxy Buds 4 e 4 Pro promettono un pacchetto completo: audio a 360 gradi, controllo adattivo del rumore (ANC), gesture della testa per i comandi e una modalità interprete migliorata, suggerendo un’integrazione sempre più profonda con l’intelligenza artificiale dell’ecosistema Galaxy.