Samsung gioca d’anticipo: Galaxy A57 e A37 arrivano prima del solito

Tra le novità in arrivo per il colosso tech asiatico si sono anche i nuovi smartphone dedicati alla fascia media. La gamma A è una delle preferite dagli utenti e anche alle nostre latitudini ha conquistato una nutrita schiera di appassionati.

La famiglia si allargherà con Samsung Galaxy A57 e A37, entrambi già protagonisti di benchmark e indiscrezioni. Ed ora un noto insider svela il periodo d’uscita di entrambi, con un leggero anticipo rispetto al solito.

Samsung Galaxy A57 e A37 arriveranno prima del previsto: ecco quando, secondo un noto insider

Crediti: Samsung

Gli attuali smartphone della serie – Galaxy A56, A36 e A26 – sono stati annunciati a marzo di quest’anno, ma i rispettivi successori dovrebbero giocare d’anticipo. Secondo gli ultimi leak, Samsung Galaxy A57 e A37 arriveranno già a febbraio 2026 – rispettivamente con a bordo i SoC Exynos 1680 e 1480.

In genere il periodo preferito dal produttore è marzo/aprile, mentre per il 2026 si prevede un mese di febbraio decisamente affollato. Sembra che anche i prossimi Galaxy S26 arriveranno nel medesimo periodo, quindi gli appassionati di Samsung si troveranno alle prese con una sfilza di novità.

Entro fine dicembre o inizio gennaio sarebbe previsto anche il lancio di Galaxy A07 5G; tuttavia il budget phone non dovrebbe debuttare in Italia – come al solito.

Samsung Galaxy A57 5G

Il modello di punta della famiglia è apparso di recente su Geekbench: Samsung Galaxy A57 5G sarà mosso dall’inedito Exynos 1680, un SoC di tutto rispetto con una frequenza massima di 2,91 GHz e una GPU Xclipse 550. Purtroppo i dettagli sono ancora scarni e fatta eccezione per la presenza di Android 16 e di 12 GB di RAM non sono emerse altre informazioni

Samsung Galaxy A37 5G

Anche in questo caso abbiamo a che fare con un modello anticipato dai primi benchmark. Samsung Galaxy A37 5G arriverà con l’attuale Exynos 1480, il SoC di Galaxy A55 – di conseguenza possiamo aspettarci performance simili, quindi date un’occhiata alla nostra recensione.

Samsung Galaxy A27 5G

La gamma comprenderà anche Samsung Galaxy A27 5G nonostante questo non venga menzionato dal leak più recente. Purtroppo ci sono ancora dei vuoi nelle informazioni: si vocifera di una batteria da 5.000 mAh e di una fotocamera principale da 50 MP, ma a parte questo non è emerso altro.