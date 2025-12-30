Questo smartphone Samsung economico avrà più batteria dei top di gamma

Spesso si dà per scontato che spendere cifre a tre zeri garantisca il meglio in ogni comparto hardware, ma le ultime indiscrezioni provenienti dalla filiera produttiva di Samsung suggeriscono il contrario, almeno per quanto riguarda l’autonomia.

Il protagonista di questa piccola rivoluzione è il Galaxy A07 5G, il successore di una delle linee più popolari del colosso coreano, che si appresta a debuttare con una dotazione energetica superiore a quella dei modelli più blasonati.

Galaxy A07 avrà più batteria di Galaxy S26 Ultra

Crediti: TheTechOutlook

Il confronto che emerge dai dati tecnici è spiazzante nella sua semplicità. Da un lato abbiamo il futuro re della gamma, il Galaxy S26 Ultra, per il quale le schede tecniche ufficiose prevedono una batteria da 5.000 mAh o, nella migliore delle ipotesi, da 5.200 mAh.

Dall’altro lato della barricata si posiziona l’umile Galaxy A07 5G. Sebbene il dispositivo sia destinato alla fascia più economica del mercato, le recenti certificazioni trapelate suggeriscono l’adozione di una batteria ben più capiente, che potrebbero toccare i 6.000 mAh, un valore ormai raro sui dispositivi premium costretti a mantenere profili sottilissimi.

Android 16 e cuore MediaTek

Le conferme sull’esistenza e sulle specifiche del Galaxy A07 5G arrivano direttamente dalla Google Play Console, una fonte che raramente lascia spazio a dubbi. Il dispositivo, identificato con il numero di modello SM-A076B, non punta tutto solo sulla batteria.

La scheda tecnica rivela la presenza di un chipset MediaTek Dimensity, molto probabilmente la variante 6300, dotato di due core ad alte prestazioni operanti a 2,40 GHz.

Il modello avvistato dispone anche di 8 GB di RAM, un quantitativo che fino a poco tempo fa era esclusiva dei medi di gamma, e uscirà dalla fabbrica con a bordo la One UI basata su Android 16. Questo garantisce che anche gli utenti con budget limitati possano accedere fin dal primo giorno alle ultime novità del sistema operativo di Google, senza dover attendere mesi per aggiornamenti tardivi.

La sostanza oltre l’apparenza

All’esterno Samsung ha optato per un approccio conservativo e pragmatico. Le immagini trapelate mostrano un dispositivo che non cerca di nascondere la sua natura economica: il frontale è caratterizzato da un notch a forma di U e da cornici piuttosto pronunciate, con un bordo inferiore decisamente visibile.

Lo schermo sarà un pannello con risoluzione HD+ e una densità di 300 ppi, sufficiente per una visione nitida dei contenuti ma lontana dalla definizione cristallina dei pannelli OLED di fascia alta.

Il retro del telefono riprende il linguaggio estetico introdotto con il modello 4G lanciato nel settembre 2025, presentando un modulo fotografico a disposizione verticale che sporge leggermente da una scocca altrimenti piatta.

I tasti di accensione e volume sono collocati sul lato destro, confermando un’ergonomia collaudata. Non è un design che farà girare la testa per strada, ma è funzionale e robusto, in linea con l’obiettivo di “raffinamento” piuttosto che di stravolgimento che Samsung sembra aver adottato per questa serie.

Un investimento a lungo termine

Forse l’aspetto più interessante di questo smartphone, oltre alla sua maxi-batteria, è la promessa di longevità. Seguendo la scia del suo predecessore 4G, anche il Galaxy A07 5G dovrebbe beneficiare della nuova politica di aggiornamenti Samsung, che prevede fino a sei anni di supporto per il sistema operativo.

Questo fattore cambia radicalmente la prospettiva di acquisto: un telefono economico non è più un dispositivo “usa e getta” da sostituire dopo 18 mesi perché diventato lento o obsoleto, ma un compagno di viaggio affidabile per oltre mezzo decennio.

In un mercato saturo di dispositivi 5G entry-level tutti molto simili tra loro, la combinazione di una batteria instancabile e di un supporto software da record potrebbe essere la carta vincente per conquistare chi bada più alla sostanza che all’apparenza.