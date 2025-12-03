Exynos 2600 arriverà prima di Samsung Galaxy S26 | Teaser

Il colosso tech asiatico ha ufficialmente confermato che il suo prossimo processore di punta per smartphone, l’Exynos 2600, arriverà a breve. Molto probabilmente debutterà prima della serie Samsung Galaxy S26, forse già entro fine anno.

Si tratta di un momento particolarmente atteso e carico di aspettativa: dopo alcune esitazioni nelle generazioni passate, Samsung torna a puntare forte su un SoC proprietario, basato su un processo produttivo a 2 nm, con l’obiettivo di offrire prestazioni elevate e miglior efficienza energetica.

Samsung conferma il prossimo Exynos 2600: il lancio sembra imminente

Il presunto S26+ – Crediti: onleaks, androidheadline

Il nuovo Exynos 2600 segna un cambio di passo per Samsung: per la prima volta utilizza il processo produttivo a 2 nm – come confermato dalla stessa azienda – promettendo un mix di potenza, efficienza e ottimizzazione ai massimi livelli.

In più, per migliorare la gestione termica e la stabilità del sistema, Samsung avrebbe scelto un nuovo approccio nell’assemblaggio del chip: l’architettura Heat Pass Block (HPB), che dovrebbe garantire performance migliori e minor calore rispetto ai modelli precedenti.

La produzione di massa dell’Exynos 2600 è già partita, segno che Samsung punta ad un lancio imminente.

Il primo teaser ufficiale si limita a confermare l’uscita del nuovo SoC: molto probabilmente l’Exynos 2600 sarà annunciato entro fine anno, mentre per la serie Samsung Galaxy S26 bisognerà attendere il prossimo evento Unpacked – nei primi mesi del 2026.

Cosa aspettarsi del prossimo SoC di Samsung

Sebbene non tutti i mercati riceveranno questo chip – in alcune aree è previsto lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, presumibilmente For Galaxy – è probabile che almeno i modelli base e Plus montino l’Exynos su larga scala.

Le ragioni dietro questa decisione sono anche economiche: rispetto ai chip di terze parti, affidarsi ad un processore prodotto internamente consente a Samsung di contenere i costi e migliorare il margine, un aspetto cruciale vista l’aumento dei costi delle componenti nel 2025.

Tuttavia, gli appassionati più smaliziati restano scettici: per alcuni utenti, tornare a un Exynos proprietario potrebbe rappresentare un’incognita in termini di affidabilità e ottimizzazione, soprattutto dopo anni di modelli Ultra con chip Snapdragon.

Comunque il passaggio al processo a 2 nm rappresenta un’evoluzione significativa nel panorama dei chip per smartphone: il nodo permette in teoria maggiore efficienza energetica, consumi ridotti ed un minore surriscaldamento, caratteristiche fondamentali in un periodo in cui si richiede sempre più potenza per IA, elaborazione immagini e applicazioni complesse.

Il chipset dovrebbe offrire le seguenti specifiche, secondo i leak finora, anche se dai vari benchmark sembra essere emersa l’esistenza di due versioni – di cui una underclocked, forse di prova oppure destinata a determinati modelli.

Processo GAA a 2 nm Samsung Foundry

CPU deca-core 1 x 3,80 GHz – ARM C1-Ultra 3 x 3,26 GHz – ARM C1-Pro 6 x 2,76 GHz – ARM C1-Pro

GPU Xclipse 960

Se Samsung riuscirà a mantenere le promesse – ossia prestazioni elevate, stabilità e buon bilanciamento tra potenza e autonomia – Exynos 2600 potrebbe rilanciare la fiducia verso i chip interni del brand, offrendo una valida alternativa allo strapotere di Qualcomm.