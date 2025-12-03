Samsung DeepPix, il marchio registrato nasconde una sorpresa per i futuri Galaxy?

Samsung è, da decenni, uno dei leader indiscussi nella manifattura di componenti essenziali, dai display ai semiconduttori, fornendo hardware cruciale non solo per i propri prodotti ma anche per la concorrenza.

Tra questi componenti, i sensori fotografici occupano un posto d’onore. Fino ad oggi, il mercato ha imparato a conoscere la tecnologia di imaging di Samsung sotto un unico, onnipresente brand: ISOCELL.

Con oltre trentasei modelli attualmente a listino, questo marchio è diventato anche sinonimo delle fotocamere degli smartphone Galaxy. Tuttavia, recenti movimenti legali suggeriscono che l’azienda stia preparando l’arrivo di una nuova linea denominata DeepPix.

Samsung DeepPix sarà il nome dei futuri sensori fotografici per Galaxy?

Secondo quanto riportato da diverse fonti del settore, tra cui Galaxy Club, Samsung ha recentemente depositato la richiesta di registrazione per il marchio “Samsung DeepPix“. Le domande sono state inoltrate agli uffici brevetti di diverse giurisdizioni chiave, tra cui l’Unione Europea, gli Stati Uniti e l’Argentina.

La documentazione depositata non lascia spazio a dubbi sulla natura tecnica del prodotto: “Complementary Metal-Oxide Semiconductor (CMOS) image sensor“.

In termini tecnici, si tratta inequivocabilmente di un sensore di immagine, il cuore di qualsiasi fotocamera digitale moderna. Sebbene la descrizione sia chiara sulla tipologia di componente, rimane ancora avvolta nel mistero la destinazione d’uso specifica. Sarà un’esclusiva per gli smartphone top di gamma? O forse una tecnologia destinata all’automotive o alla realtà aumentata?

La risposta alle critiche sulla stagnazione hardware?

La tempistica di questa registrazione appare tutt’altro che casuale. Negli ultimi anni, Samsung è stata oggetto di critiche crescenti da parte di esperti e appassionati per una certa “pigrizia” nell’aggiornamento hardware dei suoi flagship.

Spesso, modelli di punta come le serie Galaxy S o i pieghevoli Galaxy Z hanno riproposto sensori fotografici identici o solo marginalmente migliorati rispetto ai predecessori. Questa strategia conservativa ha portato molti a chiedersi se l’azienda avesse raggiunto un collo di bottiglia tecnologico.

L’apparizione di DeepPix potrebbe essere la risposta che il mercato attendeva. Il nome stesso è evocativo: se “Pix” rimanda chiaramente ai pixel, “Deep” potrebbe suggerire un’integrazione profonda con il Deep Learning e l’intelligenza artificiale direttamente a livello di sensore, superando i limiti fisici dell’hardware tradizionale attraverso una fotografia computazionale di nuova generazione.

Potrebbe trattarsi della soluzione radicale su cui il brand lavorava in segreto mentre “riciclava” i vecchi sensori ISOCELL?

Quali dispositivi inaugureranno l’era DeepPix?

Guardando alla roadmap futura di Samsung, i candidati per il debutto di questa tecnologia non mancano. L’azienda ha in cantiere numerosi dispositivi, tra cui:

È difficile stabilire con certezza quale di questi device avrà l’onore di montare il primo sensore DeepPix. Tuttavia, se questo nuovo marchio dovesse sostituire o affiancare la storica linea ISOCELL, è plausibile attendersi un debutto su un dispositivo di fascia premium, destinato a settare il nuovo standard per la fotografia mobile.