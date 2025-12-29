Samsung pensa a lungo termine, batteria da 20.000 mAh per smartphone in fase di test

Mentre diversi produttori di smartphone Android hanno già abbracciato con entusiasmo la tecnologia delle batterie al silicio-carbonio, Samsung ha mantenuto fino ad ora un approccio decisamente più conservativo.

Ne è prova l’architettura del Galaxy S25 Edge, che continua ad affidarsi alle convenzionali batterie agli ioni di litio nonostante il design sottile che avrebbe giovato ampiamente delle nuove celle.

Tuttavia, secondo recenti indiscrezioni trapelate dal settore, questa cautela potrebbe presto lasciare spazio a una rivoluzione: la divisione Samsung SDI sarebbe infatti impegnata nei test di una batteria da addirittura 20.000 mAh.

Samsung è in ritardo con le batterie? No, sta lavorando ad un futuro più lontano

Crediti: Samsung

Le voci di corridoio descrivono un progetto ambizioso che mira a superare qualsiasi standard attuale. Sebbene le batterie al silicio-carbonio ad alta capacità non siano una novità assoluta (basti pensare al recente lancio dell’Honor Win, che vanta un’unità da 10.000 mAh, attualmente la più grande nel suo genere) Samsung sembra intenzionata a spostare l’asticella molto più in alto.

I rapporti indicano che l’azienda sta testando una configurazione “dual-stacked”, ovvero una batteria a doppia cella sovrapposta.

La struttura interna di questo prototipo è affascinante quanto complessa: si parla di una cella primaria con una capacità di ben 12.000 mAh, affiancata da una cella secondaria da 8.000 mAh. La somma di queste due unità porterebbe la capacità totale a 20.000 mAh, una cifra che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata impensabile per un dispositivo tascabile.

A differenza delle tradizionali batterie agli ioni di litio che utilizzano la grafite per l’anodo, queste nuove unità impiegano un materiale composito di silicio e carbonio. Questa scelta chimica offre una maggiore resistenza alla frattura e, dato cruciale, permette di immagazzinare fino a dieci volte più ioni di litio.

Il risultato è una densità energetica nettamente superiore, che consente di aumentare drasticamente la capacità senza necessariamente espandere le dimensioni fisiche del dispositivo in proporzione.

Le sfide tecniche e la sicurezza prima di tutto

Nonostante l’entusiasmo che numeri del genere possono generare, è fondamentale mantenere i piedi per terra. La tecnologia è ancora in una fase puramente sperimentale e le sfide ingegneristiche da superare sono notevoli.

Durante le fasi di test, è emerso un problema critico riguardante la stabilità fisica dei componenti: la cella secondaria da 8.000 mAh ha mostrato un rigonfiamento allarmante, espandendosi dell’80% rispetto al volume originale.

Some extra size detail about the dual stacked cell



Cell 1 (Primary):



Capacity: 12,000mAh



Thickness: 6.3mm



Dimensions: 10cm × 6.8cm



Cell 2 (Secondary / Competitive Stack):



Capacity: 8,000mAh



Thickness: 4mm



Dimensions: 10cm × 6.8cm



The 8000 MaH swole up from 4mm to 7.2mm. https://t.co/xVRA4Th3Hk — S (@SPYGO19726) December 25, 2025

Questo fenomeno rappresenta un ostacolo insormontabile per la commercializzazione immediata. Considerando la storia passata dell’azienda e la sensibilità del pubblico riguardo alla sicurezza delle batterie, è certo che Samsung non prenderà alcuna scorciatoia.

La prudenza è d’obbligo, e l’azienda vorrà garantire standard di sicurezza impeccabili prima di portare una simile tecnologia nelle tasche dei consumatori.

L’obiettivo finale è seducente: creare smartphone capaci di restare accesi per giorni interi, evocando la leggendaria autonomia dei vecchi telefoni cellulari, ma con la potenza dei moderni computer tascabili.

Dai veicoli elettrici agli smartphone

È interessante notare come questa sperimentazione si inserisca in una strategia più ampia di Samsung SDI. Proprio la scorsa settimana, l’azienda ha annunciato una partnership strategica con KGM per lo sviluppo di batterie al silicio-carbonio destinate ai veicoli elettrici.

Sebbene inizialmente questa notizia avesse lasciato l’amaro in bocca agli appassionati di telefonia, che speravano in un’applicazione immediata nel settore mobile, i nuovi rumor confermano che la ricerca procede su binari paralleli.

La tecnologia che oggi muove le auto elettriche potrebbe essere la stessa che domani alimenterà i nostri smartphone. Non esiste ancora una data certa per il lancio di un telefono Samsung dotato di questa “super batteria”. Tutto dipenderà dall’esito dei test e dalla risoluzione dei problemi di espansione termica e fisica delle celle.

Le previsioni più realistiche suggeriscono di non trattenere il respiro: se tutto andrà secondo i piani, potremmo vedere questa tecnologia sul mercato entro la fine del decennio, segnando forse la fine definitiva dell’ansia da ricarica quotidiana.