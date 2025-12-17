Samsung celebra Milano Cortina 2026 con una collezione esclusiva che unisce sport e tech

I Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 non sono solo un evento sportivo, ma anche una vetrina per l’innovazione e il design. In vista di questa importante manifestazione, Samsung Electronics, in qualità di partner olimpico e paralimpico globale, ha lanciato una nuova collezione di accessori in edizione speciale per la gamma di dispositivi Galaxy.

La linea esclusiva, che comprende cover e wireless battery pack, è stata progettata per trovare un perfetto equilibrio tra stile, funzionalità e lo spirito sportivo. L’obiettivo è chiaro: permettere agli utenti di vivere ogni momento della giornata, dalle piste da sci alle città olimpiche, restando connessi e celebrando i Giochi.

Milano Cortina 2026: Samsung svela la collezione esclusiva di accessori Galaxy

Crediti: Samsung

Le nuove cover Galaxy Milano Cortina 2026 Edition sono state create per adattarsi a un’ampia selezione di smartphone di punta e di fascia media, inclusi i modelli Galaxy A26, A36, A56, S25, S25+, S25 Ultra, Z Flip 7 e Z Fold 7.

Ciò che rende queste cover davvero distintive è il design celebrativo. Ogni modello è arricchito con motivi esclusivi che raffigurano le mascotte ufficiali dell’evento, Tina e Milo, insieme allo stemma di Milano Cortina 2026. Il design è concepito per essere trasparente, permettendo al colore originale del dispositivo di fondersi con le grafiche dedicate, esaltando così le linee dello smartphone e creando un effetto visivo che riflette la sintonia tra l’identità Samsung e lo spirito dei Giochi Olimpici Invernali.

A completare la collezione c’è il Galaxy Wireless Battery Pack in edizione speciale, un accessorio essenziale per chiunque voglia vivere al massimo l’atmosfera olimpica senza il timore di restare senza batteria.

Dal punto di vista pratico, il caricatore portatile vanta una capacità di 10.000 mAh, è dotato di alimentazione wireless e supporta la ricarica rapida da 25W. Il tutto con un occhio alla sostenibilità, poiché è realizzato con materiali riciclati ed è personalizzato con i motivi grafici di Milano Cortina 2026.

Questa iniziativa non è solo un lancio di prodotto, ma rafforza il legame storico di Samsung con il Movimento Olimpico, una collaborazione che dura da oltre venticinque anni, iniziata nel 1988. L’impegno dell’azienda si traduce nella volontà di avvicinare le persone allo sport attraverso la tecnologia, promuovendo valori di innovazione, inclusione e condivisione.

La collezione Galaxy Milano Cortina 2026 Edition sarà disponibile per l’acquisto entro la fine del 2025 presso i Samsung Experience Store, il Samsung Shop Online e nei principali punti vendita autorizzati. Inoltre, Samsung offre una promozione speciale: acquistando uno smartphone Galaxy tra l’1 e il 28 dicembre 2025, gli utenti possono riceve in omaggio una cover ufficiale Milano Cortina 2026; basta registrare l’acquisto tramite Samsung Members entro il 18 gennaio 2026.

