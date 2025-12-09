Con Honor Christmas Sale scegli i tuoi regali di Natale tech e risparmia!

Il periodo del Black Friday è ormai concluso ma le offerte dello store ufficiale Honor continuano: per i tuoi regali tech di Natale non c’è niente di meglio di un ecosistema completo, ricco di soluzioni per tutte le esigenze. Top di gamma, mid-range, flagship pieghevoli, tablet e accessori, indossabili e notebook: le offerte di Natale targate Honor sono arrivate, con sconti imperdibili e i simpaticissimi Pacchetti Sorpresa – per la massima convenienza!

Honor Christmas Sale: tutte le occasioni dei saldi tech di Natale dello store ufficiale

Crediti: Honor

La promozione Christmas Sale di Honor mette sotto i riflettori il meglio della tecnologia del brand, con un ecosistema completo a tutto tondo e ricco di possibilità. Oltre alle offerte sui singoli prodotti, è possibile approfittare dei Pacchetti Sorpresa: si tratta di bundle che comprendono vari articoli a prezzo ribassato e ti permettono di immergerti completamente nell’ecosistema del brand.

Ad esempio con il pacchetto dedicato a Honor Magic 7 Pro (12/512 GB) a 1.199€ ti porti a casa il top di gamma, il tablet MagicPad 2, lo stilo Magic-Pencil 3, la cover Smart Bluetooth Keyboard, gli auricolari open ear Earbuds Clip, l’orologio Watch 2 Pro e il caricatore GaN da 100W.

Le occasioni continuano con i bundle speciali che si sbloccano nel corso del mese: dal 10 al 16 dicembre è possibile acquistare Honor Magic 7 Pro in combinazione con una cover premium a 1,9€ oppure con Honor Band 9 a 1,9€. Dal 17 al 23 dicembre è previsto un nuovo pacchetto misterioso, con un dispositivo del brand e alcune scelte aggiuntive a prezzo stracciato!

Segnaliamo che iscrivendovi alla newsletter riceverete uno sconto del 10% sul primo acquisto nello store ufficiale. Insomma, le offerte di Natale Honor offrono tantissime occasioni per risparmiare: date un’occhiata alla pagina della promo per scoprire tutte le offerte e le iniziative!

Honor 400 Smart è il budget phone delle Feste, a meno di 200€

Crediti: Honor

Lo smartphone perfetto che unisce qualità e risparmio? Sicuramente Honor 400 Smart, l’ultima aggiunta alla serie disponibile all’acquisto a partire da 159,9€. Si tratta della scelta ideale per un regalo tech economico ma con un grande vantaggio: il dispositivo dice addio all’ansia da batteria con un’unità da ben 6.500 mAh, per non restare mai a secco!

Tra le altre caratteristiche abbiamo una scocca resistente alle cadute, con classificazione IP54 (contro polvere e acqua), ed una fotocamera AI da 108 MP.

La ricarica rapida da 35W completa l’esperienza legata all’autonomia mentre il nuovo pulsante AI laterale permette di accedere a funzioni personalizzare in un lampo, offrendo un nuovo modo di interagire con lo smartphone.

Scegli il tuo top di gamma: classico o pieghevole

Crediti: Honor

L’evento Christmas Sale è anche un grande momento per passare ad un nuovo top di gamma. Honor Magic 7 Pro è l’ultimo modello di punta del brand ed è in sconto a 799,9€. Si tratta del fiore all’occhiello della compagnia: stile e potenza si uniscono per dare vita ad uno smartphone unico, dotato di performance fluide e tanta autonomia, in una scocca elegante e dal design iconico.

Al centro della scena, un ampio modulo fotografico dotato di una AI Falcon Camera da 50 MP accompagnata da un ultra-wide da 120° ed da uno straordinario teleobiettivo periscopico da 200 MP, con zoom ottico 3X e digitale fino a 100X.

La bellezza non rinuncia alla resistenza, grazie alla protezione IP68/IP69 contro polvere e acqua, in combinazione con un pannello protettivo Honor NanoCrystal Shield – per schermare lo splendido display LTPO da 6,8″ con refresh rate a 120 Hz e fino a 5.000 nit di luminosità.

Gli smartphone tradizionali vi hanno stufato e vorreste qualcosa di diverso dal solito? Allora è il momento di provare Honor Magic V5, il top di gamma pieghevole di ultima generazione: lo Snapdragon 8 Elite garantisce prestazioni stellari mentre la batteria da 5.820 mAh e lo spessore di 8,8 mm segnano un nuovo paradigma per i foldable in Occidente.

Il tutto è corredato di una fotocamera AI al alte performance – con tanto di teleobiettivo periscopico – e tutti i vantaggi di Google Gemini.

Tablet a partire da 199€: dalla scelta budget fino a quella top

Crediti: Honor

Le offerte di Natale continuano anche con altre categorie di prodotti. I tablet di Honor sono alleati sia dello studio che della produttività, chiaramente senza tralasciare l’intrattenimento – compreso il gaming. Honor Pad X9a è il modello più economico, in vendita a 199,9€; per chi punta al massimo, Honor MagicPad 2 è imperdibile.

Il tablet premium è dotato di uno schermo OLED da 12,3″ di diagonale con risoluzione 3K e refresh rate a 144 Hz, e monta una batteria da ben 10.050 mAh con ricarica da 66W. Un colosso dal design sottile, proposto a 449,9€!

