I saldi invernali di AliExpress continuano: tanti Coupon e sconti fino al 60%!

La stagione dei regali di AliExpress è giunta al termine ma questo non vuol dire che le offerte siano finite. Lo store cinese ha dato il via ad una nuova campagna promozionale, stavolta con al centro i saldi invernali: un nome diverso ma la stessa garanzia, ossia sconti top fino al 60% in meno e la possibilità di ottenere uno sconto aggiuntivo con i nuovi Coupon generici – vantaggiosi e limitati!

Saldi invernali AliExpress: approfitta delle nuove offerte e dei Coupon generici, fino al 21 dicembre

Crediti: AliExpress

La nuova promo con i saldi invernali di AliExpress durerà fino al 21 dicembre, con ribassi che arrivano anche al 60%. Come di consueto le categorie di prodotti sono tante e non riguardano solo il mondo tech e l’elettronica: ci sono anche giocattoli, articoli per la casa e molto altro ancora! Date un’occhiata alla pagina dell’evento per scoprire tutte le occasioni: siete ancora in tempo per i regali di Natale!

I nuovi Coupon generici per le offerte invernali

Oltre alle offerte lampo non possono mancare i soliti Coupon generici: basta riscattare uno di questi codici per ottenere uno sconto in base alla spesa effettuata.

Coupon “ SOIT01 ” – 1€ di sconto su una spesa minima di 10€

” – 1€ di sconto su una spesa minima di 10€ Coupon “ SOIT03 ” – 3€ di sconto su una spesa minima di 25€

” – 3€ di sconto su una spesa minima di 25€ Coupon “ SOIT07 ” – 7€ di sconto su una spesa minima di 69€

” – 7€ di sconto su una spesa minima di 69€ Coupon “SOIT13” – 13€ di sconto su una spesa minima di 119€

I codici sono limitati, vi consigliamo di riscattarli tutti insieme al checkout su un prodotto qualsiasi – come questo – così avrete i codici disponibili per tutto il periodo della promo.

