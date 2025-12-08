AliExpress festeggia il Natale con sconti fino al 60% e nuovi Coupon!

Dopo le occasioni del Black Friday e del Cyber Monday, ecco che la Stagione dei Regali è cominciata ufficialmente: apre le danze AliExpress, con nuove offerte e tanti Coupon da riscattare per un risparmio assurdo! La promozione durerà fino al 14 dicembre, ma – come al solito – i codici hanno utilizzi limitati e i prodotti andranno a ruba, specialmente quelli più ghiotti!

Al via la Stagione dei Regali: partono i saldi di Natale di AliExpress, fino al 14 dicembre

Crediti: AliExpress

Nella pagina dedicata ai Saldi di Natale di AliExpress trovate tantissimi articoli in offerta, con sconti anche fino al 60%: ci sono prodotti tech, giocattoli e passatempi, ma anche soluzioni per la casa, decorazioni, accessori e moda. Insomma, c’è davvero tutto l’occorrente per i tuoi regali di Natale e la parola d’ordine è “risparmio“: non dimenticate di riscattare i nuovi Coupon che trovate in basso!

I nuovi Coupon per l’evento di Natale

Come da tradizione, i Saldi di Natale sono arricchiti da nuovi Coupon AliExpress: i codici scadranno il 14 dicembre, tuttavia è bene segnalare che il loro utilizzo è limitato. Vi consigliamo caldamente di riscattarli tutti insieme al checkout su un prodotto – ad esempio, questo – in modo da avere i codici a disposizione per tutto il periodo della promo.

Una volta riscattati, infatti, i Coupon restano a disposizione dell’utente fino al loro utilizzo effettivo. Quindi conviene riscattarli per aggiungerli all’account fin dall’inizio del periodo promozionale!

Coupon “ ITGS02 ” – 2€ di sconto su una spesa minima di 15€

” – 2€ di sconto su una spesa minima di 15€ Coupon “ ITGS04 ” – 4€ di sconto su una spesa minima di 29€

” – 4€ di sconto su una spesa minima di 29€ Coupon “ ITGS07 ” – 7€ di sconto su una spesa minima di 49€

” – 7€ di sconto su una spesa minima di 49€ Coupon “ ITGS10 ” – 10€ di sconto su una spesa minima di 79€

” – 10€ di sconto su una spesa minima di 79€ Coupon “ ITGS15 ” – 15€ di sconto su una spesa minima di 109€

” – 15€ di sconto su una spesa minima di 109€ Coupon “ ITGS20 ” – 20€ di sconto su una spesa minima di 159€

” – 20€ di sconto su una spesa minima di 159€ Coupon “ ITGS30 ” – 30€ di sconto su una spesa minima di 249€

” – 30€ di sconto su una spesa minima di 249€ Coupon “ ITGS45 ” – 45€ di sconto su una spesa minima di 369€

” – 45€ di sconto su una spesa minima di 369€ Coupon “ ITGS60 ” – 60€ di sconto su una spesa minima di 469€

” – 60€ di sconto su una spesa minima di 469€ Coupon “ITGS65” – 65€ di sconto su una spesa minima di 569€

