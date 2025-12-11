Arrivano i saldi di Natale Geekmall: sconti imperdibili e nuovi coupon, per i tuoi regali tech!

Ci lasciamo il Black Friday alle spalle e ci abbiamo verso il periodo più dolce dell’anno: le Feste di Natale sono sempre più vicine e per i tuoi regali tech arrivano in soccorso i saldi di Geekmall.

Lo stora ha dato il via ad una nuova iniziativa promozionale dopo le super offerte dedicate al venerdì nero. Gli sconti di Natale non sono da meno, con tante soluzioni tecnologiche – smart home, mobilità green, monitor e tanto altro – a prezzi stracciati, con l’immancabile spedizione dall’Europa!

Saldi di Natale Geekmall: tante offerte da cogliere al volo, nuovi coupon e spedizione dall’Europa gratis

La promozione di Geekmall per i Saldi di Natale durerà fino al 24 dicembre, con tante offerte e nuovi coupon. I codici sconto ti permettono di ricevere un risparmio aggiuntivo, mentre nella pagina dedicata alla promo trovi numerose idee per i tuoi doni tech. Oltre a vari prodotti sotto i 100€ sono presenti anche monopattini e bici elettriche, tapis roulant, sedie ergonomiche, ma anche i proiettori smart Ultimea, le macchine del caffè HiBREW, lavapavimenti e aspirapolvere Proscenic.

Questi coupon ti permettono di ottenere un certo sconto in base alla spesa minima e saranno attivi per tutta la durata dell’evento:

Coupon 100Natale10 – 10€ di sconto su una spesa di almeno 100€

– 10€ di sconto su una spesa di almeno 100€ Coupon 300Natale20 – 20€ di sconto su una spesa di almeno 300€

– 20€ di sconto su una spesa di almeno 300€ Coupon 500Natale30 – 30€ di sconto su una spesa di almeno 500€

– 30€ di sconto su una spesa di almeno 500€ Coupon 700Natale40 – 40€ di sconto su una spesa di almeno 700€

Come al solito vi lasciamo con una selezione di prodotti: ci sono articoli di categorie differenti, tutti a prezzo super conveniente – in offerta lampo + coupon e spedizione EU gratis, in alcuni casi anche dall’Italia. Le macchine del caffè HiBREW sono una manna dal cielo durante le Feste, per portare l’aroma del bar nella tua cucina (senza la necessità di uscire al gelo).

I monitor da gaming KTC completano la tua postazione con performance al top mentre la sedia NEWTRAL FF-A Freedom-X è la chicca definitiva: l’ideale per chi usa spesso il laptop lontano dalla scrivania (e ve ne abbiamo parlato nella nostra recensione).

