Tre robot aspirapolvere e lavapavimenti Roborock da acquistare in offerta direttamente in negozio

Negli ultimi anni, il mercato dei robot aspirapolvere e lavapavimenti è esploso. Sempre più famiglie guardano a questi dispositivi non come un lusso, ma come un investimento per liberarsi dallo stress della pulizia quotidiana. Roborock, marchio ormai di riferimento, propone modelli per ogni esigenza: da chi vuole il top assoluto della tecnologia, a chi cerca un compagno affidabile ed economico per la routine.

Ed anche se è palese che questa particolare tipologia di prodotti sia nata e cresciuta perlopiù online, ormai è diventata così diffusa che sono tante le persone che preferiscono recarsi in negozio per toccare con mano i vari modelli e capire qual’è quello che più fa al caso proprio, magari anche grazie ai consigli di un esperto con cui parlare.

Ebbene, in occasione del Black Friday 2025 può essere il momento giusto per “farsi un regalo” con un acquisto in store, magari approfittando di offerte concrete direttamente da Euronics, MediaWorld o Unieuro (senza “sorprese” da spedizione, senza attese): proprio per questo, abbiamo pensato di elencarvi tre modelli di Roborock — uno “flagship”, uno “equilibrato” e uno “entry / smart budget” — che oggi, secondo noi, rappresentano le scelte più interessanti da valutare in negozio.

Roborock: tre robot aspirapolvere da acquistare in offerta da Euronics, MediaWorld o Unieuro direttamente in store

Approfondimento video

Roborock S8 MaxV Ultra

Nonostante non sia un modello nuovissimo, il Roborock S8 MaxV Ultra è oggi probabilmente l’espressione più compiuta dell’idea di robot “tuttofare”: aspirazione potente, lavaggio, autosvuotamento e lavaggio/asciugatura del panno integrato. E poi con una potenza d’aspirazione di 10.000 Pa, sicuramente potrà soddisfare anche gli utenti più esigenti o chi ha in casa amici a quattro zampe.

È dotato di un sistema di lavaggio chiamato VibraRise® 3.0, che utilizza un panno vibrante ad alta frequenza e che consente di passare contemporaneamente aspirazione e pulizia a umido, rendendo l’operazione quasi “autonoma”. S8 MaxV Ultra è inoltre in grado di sollevarsi fino a 20 mm quando incontra tappeti ed integra una soluzione molto intelligente: il sistema FlexiArm Design, ossia un braccio robotico che consente funzionalità complete di pulizia degli angoli e dei bordi, che abbinato al sistema di lavaggio Extra Edge, un panno laterale aggiuntivo, assicura una pulizia di estrema precisione e una copertura di angoli e bordi del 100%.

Sul fronte intelligenza, S8 MaxV Ultra non è da meno: navigazione LiDAR, riconoscimento degli ostacoli tramite fotocamera RGB + 3D, ed oltre alla compatibilità con Google Home e Aleza è dotato è dotato di un assistente vocale (attivabile con “Hello Rocky”) che permette di dare comandi vocali senza bisogno di servizi esterni.

Quando funziona al meglio, il risultato è ottimo: polvere, capelli, briciole, detriti — anche sui tappeti — vengono aspirati senza lasciare quasi nulla. Su pavimenti duri, il lavaggio vibro-sonico lascia il pavimento sorprendentemente pulito e privo di aloni, e il panno laterale raggiunge zone spesso ignorate dai robot tradizionali.

È un prodotto pensato per chi desidera dimenticarsi di scopa e mocio: la base RockDock gestisce svuotamento della polvere, lavaggio e asciugatura del panno, ricarica auto del robot, e può persino gestire il detersivo.

Per chi ha una casa medio-grande, magari con pavimenti misti (piastrelle + tappeti) e vuole eliminare quasi del tutto la fatica di pulire, l’S8 MaxV Ultra merita seriamente considerazione — soprattutto se lo trovate in promozione da Euronics, MediaWorld o Unieuro. L’idea di tornare a casa e trovare i pavimenti già puliti è allettante, e l’investimento iniziale può essere ammortizzato nel tempo.

Roborock QR598

Continuiamo con il Roborock QR598 è invece una soluzione concreta per chi vuole un robot efficace e “senza fronzoli”, ma comunque performante ed offre davvero un buon compromesso tra aspirazione, praticità e costo. Con un’aspirazione da 8.000 Pa, rulli centrali + spazzola laterale e mop rotanti, offre funzionalità di aspirazione e lavaggio per una manutenzione quotidiana del pavimento ad una cifra molto interessante.

Dispone di una base multifunzione che può gestire lo svuotamento della polvere e la pulizia/ricarica del mop, semplificando l’utilizzo quotidiano. I risultati nei nostri test ci hanno fatto giungere alla conclusione che è uno dei modelli con il miglior “rapporto tra prezzo e prestazioni”: non è un top di gamma, ma per appartamenti non immensi e per l’uso quotidiano va più che bene.

Il sistema di aspirazione combina una spazzola laterale con una centrale progettata per non aggrovigliarsi, risultando molto efficace contro polvere, farina e peli di animali. Molto convincente anche il lavaggio: i panni rotanti lavorano a 200 giri al minuto e permettono una gestione precisa dell’acqua con ben 30 livelli di regolazione.

Una funzione intelligente è il sollevamento automatico dei panni quando vengono rilevati i tappeti, evitando di bagnarli. Proprio sui tappeti, il robot dà il meglio di sé aumentando la potenza di aspirazione fino a 8000 Pa; un valore che, seppur non da record assoluto, è decisamente competitivo. La navigazione è gestita da una telecamera frontale che mappa gli ostacoli e li riporta nell’app, e la stazione di ricarica offre un’automazione quasi totale: svuota da sola la polvere (il sacchetto dura circa 3 mesi) e lava i panni con acqua a 60°C per sciogliere lo sporco grasso. Infine, asciuga tutto con aria calda a 45°C per garantire l’igiene ed evitare cattivi odori.

Insomma, è un robot ideale per chi cerca un robot affidabile per la pulizia quotidiana: pavimenti duri, piastrelle, tappeti a pelo corto. Perfetto anche se avete animali domestici e volete un prodotto di cui volete “dimenticarvi”: si avvia, torna e svuota e si pulisce da solo. In uno store fisico, con una buona offerta, può essere la scelta più equilibrata.

Roborock Q7 TF+

Infine il Roborock Q7 TF+ è, a nostro avviso, il modello da prendere in considerazione dagli gli utenti che non hanno mai avuto un robot aspirapolvere oppure per le persone che vogliono provare per la prima volta un Roborock e per chi vuole un robot completo senza spendere troppo.

Anche il Q7 TF+ ha una potenza di aspirazione di 10.000 Pa, un valore che fino a pochi anni fa era appannaggio dei modelli top. La spazzola principale combina setole e gomma in un design a V, che convoglia polvere e capelli verso il centro; la spazzola laterale anti-groviglio contribuisce a evitare l’intreccio di peli e capelli, diminuendo la manutenzione.

La navigazione basata su LiDAR garantisce una mappatura precisa della casa, con supporto per mappe multi-livello e riconoscimento automatico di tappeti e superfici diverse. La base di ricarica prevede auto-svuotamento del contenitore della polvere — un plus importante se non volete pensare troppo alla manutenzione.

Rispetto a modelli top di gamma come l’S8 MaxV Ultra, il Q7 TF+ rinuncia a sistemi avanzati ma è comunque molto funzionale: non c’è riconoscimento degli ostacoli tramite telecamera, ed ha un sistema di lavaggio dei pavimenti più basilare ma comunque efficace, soprattutto considerando il prezzo.

Insomma, è perfetto come “prima esperienza” con un robot aspirapolvere + lavapavimenti: appartamenti non troppo grandi, pavimenti duri (piastrelle, parquet, gres). Se volete provare l’automazione delle pulizie senza spendere troppo, vale la pena considerarlo, specie se disponibile in offerta da Unieuro, MediaWorld o Euronics.