La serie Redmi Note 15 si tinge di rosso per il Capodanno cinese

Xiaomi ha annunciato una nuova edizione della serie Redmi Note 15: tutti i modelli si arricchiscono con nuove colorazioni, per celebrare il Capodanno cinese. Il lancio è previsto in Cina a gennaio, ma purtroppo è quasi certo che questa novità rimarrà un’esclusiva asiatica.

Redmi Note 15, 15 Pro e 15 Pro+: ecco le nuove colorazioni dedicate al Capodanno cinese, in arrivo a gennaio

Crediti: Redmi

L’edizione di Capodanno della serie Redmi Note 15 debutterà il 1° gennaio: non fatevi ingannare dalla data perché la festa che viene celebrata non ha niente a che fare con le tradizioni occidentali. Nonostante il giorno scelto si tratta di una versione speciale per il Capodanno cinese: la festa di primavera si terrà nel periodo da 17 febbraio al 3 marzo 2026 e segnerà l’inizio dell’Anno del Cavallo Rosso.

Per quanto riguarda gli smartphone della costola di Xiaomi, Redmi Note 15 e 15 Pro guadagnano la colorazione Cherry Red, mentre il fratello maggiore Note 15 Pro+ quella Mocha Brown. Quest’ultima è già disponibile per Redmi Note 15 Pro+ Global mentre il modello cinese finora era acquistabile solo in nero, bianco, viola e verde.

Se volete dare un’occhiata, il dispositivo che abbiamo recensito per voi è proprio in questa tonalità. Resta da vedere se le varianti color ciliegia arriveranno anche in Occidente, magari come edizione speciale durante il corso dell’anno.