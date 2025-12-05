Serie Redmi Note 15: cosa cambierà tra la versione Global e quella cinese?

Sono passati parecchi mesi dal lancio in Cina e ormai manca poco all’arrivo in Occidente dei nuovi mid-range di Xiaomi. Come da tradizione dovrebbe avere una serie decisamente ricca, con la bellezza di cinque smartphone – contro i tre disponibili in patria.

Aspettando di saperne di più in via ufficiale facciamo il punto della situazione con un riepilogo corposo dei leak finora: ecco cosa sappiamo di Redmi Note 15, Note 15 Pro e Note 15 Pro+, in arrivo sia in versione 4G che 5G (anche in Italia).

Redmi Note 15, Note 15 Pro e Note 15 Pro+ Global: tutto quello che c’è da sapere sui prossimi mid-range Xiaomi

Design e display

Il presunto Redmi Note 15 Pro 5G – Crediti: epto.it

Il design posteriore della serie Redmi Note 15 Global sembra ricalcare a menadito quello dei modelli lanciati in Cina: c’è un ampio modulo fotografico squadrato posizionato al centro della parte superiore della scocca, uno stile che a sua volta guarda alla precedente gamma Redmi Note 14.

Le cose cambierebbero con gli schermi dato che i modelli occidentali alternerebbero display OLED con bordi Dual Edge per i modelli base 5G e 4G a dei pannelli Micro Quad Curved, in questo caso per le varianti Pro.

In un momento storico in cui i produttori stanno puntando sui display piatti, Xiaomi va in controtendenza sfornando due smartphone addirittura Dual Edge. Una scelta alternativa per l’Occidente oppure un fake: ai posteri l’ardua sentenza.

Specifiche tecniche

Il presunto Redmi Note 15 Pro 5G – Crediti: epto.it

Rispetto alla lineup cinese, per i mercati Global la compagnia di Lei Jun avrebbe adottato il solito gioco: tre smartphone 5G e due modelli con connettività LTE. I “piccoli” Redmi Note 15 4G e Note 15 Pro 4G monterebbero i chipset Helio G100 Ultra e G200 Ultra di MediaTek, alimentati da batterie da 6.000 mAh e 6.500 mAh, con ricarica da 33W e 45W.

Per i modelli 5G, Xiaomi sembra aver mantenuto gli stessi SoC dei dispositivi cinesi. Di conseguenza abbiamo lo Snapdragon 6 Gen 3 per Note 15, il Dimensity 7400 Ultra per Note 15 Pro fino ad arrivare allo Snapdragon 7s Gen 4 con Note 15 Pro+.

L’intera gamma vive quindi tra due mondi: SoC Qualcomm e MediaTek, con soluzioni basilari e chipset di fascia media. Per le batterie, i modelli 5G offrirebbero unità da 5.520 mAh, 6.580 mAh e 6.500 mAh: i primi due terminali si fermano a 45W di ricarica rapida mentre per la variante Pro+ è riservata una potenza di 100W.

I cugini cinesi Pro e Pro+ arrivano fino a 7.000 mAh di batteria, quindi i modelli internazionali avrebbero una capienza minore ma comunque di tutto rispetto.

Fotocamera

Il comparto fotografico dovrebbe subire il cambiamento più drastico: la serie cinese si distingue per un pacchetto davvero allettante che culmina con un sensore Light Fusion 800 da 50 MP e un teleobiettivo per la variante Pro+.

Nel passaggio ai modelli Global, la serie Redmi Note 15 vede varie differenze, che trovate nella tabella di seguito.

Fotocamera principale Fotocamera Selfie Redmi Note 15 4G 108 + 2 MP con profondità di campo 20 MP Redmi Note 15 Pro 4G 200 + 8 + 2 MP con ultra-wide e macro 32 MP Redmi Note 15 5G | Global 108 + 2 MP con profondità di campo 20 MP Redmi Note 15 5G | Cina 50 + 2 MP con profondità di campo 8 MP Redmi Note 15 Pro 5G | Global 200 + 8 + 2 MP con ultra-wide e macro 20 MP Redmi Note 15 Pro 5G | China 50 + 8 MP con ultra-wide 20 MP Redmi Note 15 Pro+ 5G | Global 200 + 8 + 2 MP con ultra-wide e macro 32 MP Redmi Note 15 Pro+ 5G | China 50 + 50 + 8 MP con teleobiettivo e ultra-wide 32 MP

Tutte le schede tecniche

Redmi Note 15 4G – Scheda tecnica presunta | GLOBAL

Crediti: epto.it

Dimensioni e peso: 164,03 x 75,42 x 7,94 mm per 183 grammi

Colorazioni: Glacier Blue, Black

Certificazione: IP65

Display: Dual Edge OLED 6,77″ Full HD+ (2.392 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento /

SoC: MediaTek Helio G100 Ultra, 6 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 2,2 GHz – Cortex-A76 6 x 2 GHz – Cortex-A55

GPU: Mali-G57 MP2

RAM: 8 GB LPDDR4X

Storage: 256 GB UFS 2.2 espandibile (micro SD)

Batteria: 6.000 mAh

Ricarica: 33W

Fotocamera: doppia 108 + 2 MP

Selfie camera: 20 MP

Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR

Sistema operativo: Android con Xiaomi HyperOS

Redmi Note 15 Pro 4G – Scheda tecnica presunta | GLOBAL

Crediti: epto.it

Dimensioni e peso: 163,22 x 76,26 x 7,96 mm per 195 grammi

Colorazioni: Glacier Blue, Black

Certificazione: IP65

Display: Micro Quad Curved OLED 6,77″ Full HD+ (2.392 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento /

SoC: MediaTek Helio G200 Ultra, 6 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 2,2 GHz – Cortex-A76 6 x 2 GHz – Cortex-A55

GPU: Mali-G57 MP2

RAM: 8 GB LPDDR4X

Storage: 256 GB UFS 2.2 espandibile (micro SD)

Batteria: 6.500 mAh

Ricarica: 45W

Fotocamera: tripla 200 + 8 + 2 MP con ultra-wide e macro

Selfie camera: 32 MP

Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR

Sistema operativo: Android con Xiaomi HyperOS

Redmi Note 15 5G – Scheda tecnica presunta | GLOBAL

Crediti: epto.it

Dimensioni e peso: 164 x 75,42 x 7,35 mm per 178 grammi

Colorazioni: Glacier Blue, Black, Purple

Certificazione: IP65

Display: Dual Edge OLED 6,77″ Full HD+ (2.392 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento /

SoC: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, 4 nm Samsung

CPU octa-core 4 x 2,4 GHz – Cortex-A78 4 x 1,8 GHz – Cortex-A55

GPU: Adreno 710

RAM: 8 GB LPDDR4X

Storage: 256 GB UFS 2.2 espandibile (micro SD)

Batteria: 5.520 mAh

Ricarica: 45W

Fotocamera: doppia 108 + 2 MP con profondità di campo

Selfie camera: 20 MP

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR

Sistema operativo: Android con Xiaomi HyperOS

Redmi Note 15 Pro 5G – Scheda tecnica presunta | GLOBAL

Crediti: epto.it

Dimensioni e peso: 163,61 x 78,09 x 7,78 mm per 210 grammi

Colorazioni: Glacier Blue, Black, Titanium, Purple

Certificazione: IP68

Display: Micro Quad Curved OLED 6,83″ 1.5K+ (2.772 x 1.280 pixel) con refresh rate 120 Hz

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento /

SoC: MediaTek Dimensity 7400 Ultra, 4 nm TSMC

CPU octa-core 4 x 2,6 GHz – Cortex-A78 4 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU: Mali-G615 MP2

RAM: 8 GB LPDDR4X

Storage: 256 GB UFS 2.2 non espandibile

Batteria: 6.580 mAh

Ricarica: 45W

Fotocamera: tripla 200 + 8 + 2 MP con ultra-wide e macro

Selfie camera: 20 MP

Connettività e altro: Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR

Sistema operativo: Android con Xiaomi HyperOS

Redmi Note 15 Pro+ 5G – Scheda tecnica presunta | GLOBAL

Crediti: epto.it

Dimensioni e peso: 163,34 x 78,31 x 7,91 mm per 207 grammi

Colorazioni: Glacier Blue, Black, Mocha Brown

Certificazione: IP68

Display: Micro Quad Curved AMOLED 6,83″ 1.5K+ (2.772 x 1.280 pixel) con refresh rate 120 Hz

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento /

SoC: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 2,7 GHz – Cortex-A720 3 x 2,4 GHz – Cortex-A720 4 x 1,8 GHz – Cortex-A520

GPU: Adreno 810

RAM: 8 GB LPDDR4X

Storage: 256/512 GB UFS 2.2 non espandibile

Batteria: 6.500 mAh

Ricarica: 100W

Fotocamera: tripla 200 + 8 + 2 MP con ultra-wide e macro

Selfie camera: 32 MP

Connettività e altro: Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR

Sistema operativo: Android con Xiaomi HyperOS

Redmi Note 15 Series in versione Global: prezzo e uscita

Nel momento in cui scriviamo Xiaomi non ha ancora confermato la data di presentazione della serie Redmi Note 15 in versione Global. Comunque la mole di leak lascia poco spazio ai dubbi: il lancio dovrebbe avvenire già a dicembre oppure nei primi giorni di gennaio 2026.

I dispositivi sono apparsi in alcuni store online, in Italia e in Germania; in alcuni casi sono stati rimossi e in altri sono ancora visibili. In generale dovremmo avere dei prezzi a partire da meno di 250€, almeno secondo quanto trapelato finora.

Redmi Note 15 4G – 240,9€

Redmi Note 15 Pro 4G – 293,9€

Redmi Note 15 5G – 299,9€

Redmi Note 15 Pro 5G – 364,9€

Redmi Note 15 Pro+ 5G – 460,9€

Chiaramente i prezzi non sono ancora ufficiali e potrebbero essere indicativi; tuttavia ci danno un’idea iniziale di quanto costerebbero i nuovi smartphone della serie mid-range di Xiaomi.