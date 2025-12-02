Ci siamo: ecco la serie Redmi Note 15, con immagini e prezzi in Europa

La serie Redmi Note 15 sembra ad un passo dal debutto in versione Global, grazie a questo corposo leak. Ci sono immagini, dettagli sulle specifiche e perfino il presunto prezzo di singoli modelli della gamma. Insomma, sembra che i prossimi mid-range di Xiaomi quasi non abbiano più segreti: ecco tutti i dettagli, in attesa del debutto in Europa e in Italia.

Redmi Note 15, Note 15 Pro e Note 15 Pro+ sono in arrivo in Europa: immagini, prezzo e specifiche delle versioni Global

Crediti: YTECHB

Secondo quanto riportato dalla fonte, Redmi Note 15 5G arriverà in Europa nella configurazione da 8/256 GB al prezzo di 299€. I fratelli maggiori Redmi Note 15 Pro e Pro+ saranno disponibili, rispettivamente, a 399€ e 499€; si legge anche delle colorazioni Glacier Blue, Mocha Brown e Black, pare tutti riservate alla variante Pro+.

Mancano ancora dettagli sulla data di presentazione, ma vista la mole di indiscrezioni e la presenza della certificazione energetica di tutti i modelli, è probabile che il lancio sia molto vicino.

Di seguito trovate le presunte immagini e specifiche dei modelli Global; se volete saperne di più sulla serie Redmi Note 15 cinese e scoprire le differenze, potete dare un’occhiata al nostro approfondimento.

Redmi Note 15 5G – Global

Crediti: YTECHB

Dimensioni e peso: 164 x 75,42 x 7,35 mm, 178 grammi

IP65

Display: AMOLED 6,83″ Full HD+

SoC: Snapdragon 6 Gen 3

RAM: 8 GB

ROM: 256 GB

Batteria e ricarica: 5.520 mAh, 45W

Fotocamera: 108 + 8 MP con ultra-wide

Selfie: 20 MP

Redmi Note 15 Pro 5G – Global

Crediti: YTECHB

Dimensioni e peso: 163,61 x 78,09 x 7,78 mm, 210 grammi

IP68

Display: pOLED 6,83″ 1.5K+ (2.772 x 1.280 pixel)

SoC: Dimensity 7400 Ultra

RAM: 8 GB

ROM: 256 GB

Batteria e ricarica: 6.580 mAh, 45W

Fotocamera: 200 + 8 + 2 MP con ultra-wide e macro

Selfie: 20 MP

Redmi Note 15 Pro+ 5G – Global

Crediti: YTECHB