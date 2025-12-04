Redmi Note 15 Pro 4G tra immagini, specifiche e prezzo: ancora spoiler per Xiaomi

Continuano senza sosta le indiscrezioni sui prossimi mid-range Xiaomi in arrivo in Europa. Dopo aver fatto il pieno di leak con i modelli 5G ora tocca a Redmi Note 15 Pro 4G. Il dispositivo è stato avvistato in uno store online (italiano) con tanto di immagini, prezzo e la scheda tecnica quasi completa.

Redmi Note 15 e Note 15 Pro 4G svelati da uno store: sappiamo praticamente tutto | Leak

L’attuale Redmi Note 14 4G – Crediti: Redmi

Le differenze tra la serie Redmi Note 15 cinese e quella occidentale si fanno più marcate: anche in precedenza ci sono stati dei cambiamenti tra le due versioni, ma con la nuova generazione si sono fatti più marcati. Non si tratta di un semplice adeguamento a gusti ed esigenze del mercato europeo, ma in alcuni casi sembra proprio di avere a che fare con telefoni diversi.

Basta dare un’occhiata a Redmi Note 15 5G con i suoi bordi Dual Edge, una caratteristica che arriva da un passato che ormai sembra dimenticato (come abbiamo visto anche nel nostro approfondimento). C’è poi la questione della connettività: mentre in Cina sono presenti sono modelli 5G, da noi il 4G è ancora predominante e di conseguenza ci sono delle aggiunte LTE.

Redmi Note 15 4G è stato già intravisto in una certificazione ed ora uno store italiano svela design e specifiche sia della versione standard che del fratello maggiore Redmi Note 15 Pro 4G. Di seguito tutte le caratteristiche elencate dallo shop nostrano.

Per il prezzo il modello Pro parte da 293,9€ mentre la variante standard viene proposto dallo store a 240,9€. Ci sono anche i presunti prezzi dei dispositivi 5G: Redmi Note 15 5G costa 299,9€ mentre la versione Pro 5G sale a 364,9€. Per non farci mancare niente spunta anche Note 15 Pro+ 5G a 460,9€.

Redmi Note 15 4G – Scheda tecnica presunta

Crediti: epto.it

Dimensioni e peso: 164,03 x 75,42 x 7,94 mm per 183 grammi

Colorazioni: Glacier Blue, Black

Certificazione: IP65

Display: Dual Edge OLED 6,77″ Full HD+ (2.392 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento /

SoC: MediaTek Helio G100 Ultra, 6 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 2,2 GHz – Cortex-A76 6 x 2 GHz – Cortex-A55

GPU: Mali-G57 MP2

RAM: 8 GB LPDDR4X

Storage: 256 GB UFS 2.2 espandibile (micro SD)

Batteria: 6.000 mAh

Ricarica: 33W

Fotocamera: doppia 108 + 2 MP

Selfie camera: 20 MP

Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR

Sistema operativo: Android con Xiaomi HyperOS

Redmi Note 15 Pro 4G – Scheda tecnica presunta

Crediti: epto.it