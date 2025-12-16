Redmi K90 Ultra potrebbe arrivare in anticipo: lo rivela questa certificazione

A distanza di pochissimo dalle indiscrezioni su Redmi K90 Ultra si torna a parlare del prossimo flagship del brand, stavolta sul periodo d’uscita. Lo smartphone è stato già certificato e proprio da questa emerge una finestra di lancio: il prossimo Ultra dovrebbe debuttare prima del previsto e forse questo cambiamento potrebbe riflettersi anche sul nostro Xiaomi 17T Pro.

Redmi K90 Ultra è stato certificato per il mercato cinese: il lancio potrebbe arrivare prima del previsto

K90 Pro Max – Crediti: Redmi

Lo smartphone di Redmi è stato individuato nel database dell’ente GSMA con la sigla 2604FRK1EC e gli utenti che conoscono i modi di Xiaomi potrebbero aver già capito cosa significa. I numeri di modello del brand spesso offrono indizi sul periodo d’uscita: in questo caso 2604 indica aprile 2026.

L’attuale K80 Ultra è stato certificato con la sigla 25060RK16C, per poi essere lanciato in Cina a fine giugno. In base a quanto si evince, sembra che Redmi K90 Ultra potrebbe debuttare in anticipo di un paio di mesi.

Crediti: XiaomiTime

Ciò dovrebbe avere un impatto anche sui prossimi Xiaomi 17T e 17T Pro, visto il legame tra la serie T e i modelli Ultra di Redmi. Anche i dispositivi di Xiaomi potrebbero arrivare in anticipo: in realtà i due smartphone sarebbero già stati certificati e addirittura si legge di un possibile lancio a febbraio.

L’ipotesi più probabile è che la casa cinese abbia già pronti e certificati tutti i modelli in arrivo nei prossimi mesi. Effettivamente potrebbero debuttare prima del previsto, magari Redmi K90 Ultra ad aprile/maggio e la serie Xiaomi 17T a metà anno – anziché a settembre come da tradizione.

Il nuovo K90 Ultra è stato già protagonista di varie indiscrezioni ma quella più “grossa” resta la sua super batteria. Si vocifera di una soluzione da ben 10.000 mAh, una vera belva di autonomia ma in un corpo con spessore contenuto (grazie alla tecnologia al silicio-carbonio).