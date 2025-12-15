Redmi K90 Ultra con 10.000 mAh e spessore record: sarà la rivoluzione dei top di gamma?

La serie K90 è ufficiale da quasi due mesi ormai, ma dovrà passare ancora del tempo per il prossimo capitolo. Nonostante la lunga attesa le indiscrezioni sul prossimo Redmi K90 Ultra continuano e iniziano a tracciare un percorso chiaro: il top di gamma potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione per la categoria, grazie ad una maxi batteria da ben 10.000 mAh.

Niente di particolare, ci sono già tanti Battery Phone sul mercato anche con batterie più capienti. Tuttavia il flagship di Redmi avrà dalla sua un’unità al silicio-carbonio e questo significa solo una cosa: uno spessore da record!

Redmi K90 Ultra sarà un Battery Phone colossale, da 10.000 mAh: ecco le ultime indiscrezioni

Crediti: Xiaomi

Le ultime indiscrezioni arrivano dal solito Digital Chat Station: l’insider cinese svela qualche dettaglio in più su Redmi K90 Ultra. A bordo ci sarebbe una super batteria da 10.000 mAh: sia Xiaomi che Redmi starebbero lavorando a degli smartphone colossali e tra questi ecco spuntare il nome del top di gamma.

Ma non finisce qui: tra le altre caratteristiche ci sarebbe il supporto alla ricarica cablata da 100W, il tutto in una scocca dotata di uno spessore inferiore a 8,5 mm. Per non farsi mancare niente, il top di gamma avrebbe perfino la ricarica wireless.

Il 2026 dovrebbe portare almeno altri due dispositivi con un’unità da 10.000 mAh, ossia Honor Power 2 e il Battery Phone di Realme.

Cosa sappiamo finora

Il prossimo Redmi K90 Ultra si aggiungerà agli attuali K90 e K90 Pro Max, anche se il debutto dovrebbe avvenire verso la metà del 2026. Oltre alla batteria extra large si vocifera di uno schermo da 6,8″ di diagonale con risoluzione 1.5K, refresh rate a 165 Hz e lettore d’impronte ad ultrasuoni.

Per quanto riguarda il chipset ci aspettiamo la presenza dell’inedito Dimensity 9500+, una tradizione per i modelli top di Redmi. Infine segnaliamo che si tratterà di uno smartphone importante anche per noi dato che dovrebbe debuttare in Occidente come Xiaomi 17T Pro – in linea con quanto avvenuto finora.