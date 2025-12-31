REDMAGIC 11 Pro e Pad Astra si tingono d’oro, in queste versioni di lusso

L’ultimo top di gamma da gaming di REDMAGIC e il tablet più recente diventano oggetti di lusso grazie alla nuova versione speciale. Le novità sono in dirittura d’arrivo in Cina ma forse è il caso di tenerle d’occhio dato che anche i nostri REDMAGIC 11 Pro e Pad Astra potrebbero tornare sotto i riflettori nell’elegante Golden Saga Edition!

REDMAGIC 11 Pro Golden Saga Edition in arrivo in Cina e stavolta tocca anche al nuovo tablet del brand

Crediti: REDMAGIC

Annunciato durante l’evento di lancio di ottobre, REDMAGIC 11 Pro+ Golden Saga Edition farà capolino in Cina nel corso dei primi giorni del nuovo anno. Lo conferma la stessa azienda ad annuncia anche un’aggiunta: stavolta toccherà anche a REDMAGIC Gaming Tablet 3 Pro vestirsi d’oro, una novità per la gamma di tablet della compagnia.

Il top di gamma presenta le stesse specifiche della versione standard ma cambia completamente il design. La scocca si tinge di nero, con elementi in dorati e l’utilizzo di materiali premium: il telaio è in fibra di carbonio mentre il retro è interamente rivestito di vetro zaffiro.

Crediti: REDMAGIC

La camera di vapore è placcata in oro (così come i pulsanti di accensione e il logo del brand) e vari elementi del sistema di raffreddamento sono realizzati in oro e argento. Anche il tablet presenta degli elementi in parte placcati e in parte ricavati utilizzando il metallo prezioso.

Lo smartphone dovrebbe debuttare nella sola configurazione da 24 GB/1 TB, al prezzo di circa 1.205€ al cambio – ossia 9.899 yuan.

Ci saranno anche le versioni Global?

Questa non è la prima volta che il brand realizza una versione di lusso del suo gaming phone. Lo stesso è avvenuto con la scorsa generazione e REDMAGIC 10 Pro Golden Saga Edition ha debuttato anche in Italia. Il dispositivo presenta caratteristiche simili alla nuova variante, con elementi preziosi e una confezione speciale, il tutto a 1.499€ – sempre con memorie da 24 GB/1 TB.

A questo punto non è da escludere che arriveranno anche REDMAGIC 11 Pro e REDMAGIC Astra in versione Golden Saga Edition. Tuttavia si tratta di un’ipotesi: la compagnia cinese potrebbe riproporre il top di gamma ma escludere il tablet, quindi restiamo in attesa di novità ufficiali.