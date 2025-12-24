REDMAGIC 11 Air confermato: il Gaming Phone economico si farà

Dopo l’esperimento della scorsa generazione eravamo curiosi di scoprire se la casa cinese avrebbe fatto il bis ed ora c’è una conferma. REDMAGIC 11 Air è stato confermato ufficialmente dall’azienda, quindi possiamo aspettarci il ritorno del Gaming Phone economico.
Intanto la certificazione TENAA ci svela “qualcosina” in più rispetto alle fonti ufficiali, con una scocca più sottile rispetto alla generazione precedente e specifiche solide.
REDMAGIC 11 Air confermato ufficialmente e ci sono anche le specifiche
Jiang Chao, Product Manager di REDMAGIC ha confermato – tramite il social cinese Weibo – l’esistenza del nuovo smartphone, rispondendo ad un post dell’insider Digital Chat Station. Insomma, REDMAGIC 11 Air esiste ed arriverà a gennaio 2026 con a bordo un SoC Snapdragon 8 Elite.
REDMAGIC 10 Air è arrivato senza ventola di raffreddamento attiva ma il leaker sostiene che le cose cambieranno con il nuovo modello; inoltre avremmo anche una batteria di grandi dimensioni ed una selfie camera sotto il display.
Mentre aspettiamo le conferme ufficiali possiamo dare un primo sguardo alla scheda tecnica grazie all’ente certificativo cinese TENAA.
- Dimensioni e peso: 163,82 x 76,54 x 7,85 mm, 207 grammi
- Colorazioni: /
- Certificazione: /
- Display interno: AMOLED BOE X10 6,85″ 1.5K (2.688 × 1.216 pixel) con refresh rate a 120 Hz
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico oppure ad ultrasuoni)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 13.116 mm2, 10 strati e metallo liquido + mini ventola
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 4,32 GHz – Oryon Phoenix L
- 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M
- GPU: Adreno 830
- RAM: 12/16/24 GB LPDDR5T
- Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 Pro non espandibile
- Batteria: 7.000 mAh, ossia 6.780 mAh di capacità nominale
- Ricarica: /
- Fotocamera: doppia 50 + 8 (f/?) con OIS e ultra-wide
- Selfie camera: 16 MP (f/2.0), sotti il display
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C, sensore IR, pulsanti dorsali
- Sistema operativo: Android 16 con REDMAGIC OS 11