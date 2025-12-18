Recensione Redmi Note 15 Pro+ 5G: lo smartphone chic ma resistente (in tutti i sensi)

Per anni, la gamma Redmi Note ha rappresentato l’emblema del rapporto qualità-prezzo, il porto sicuro per l’utente consapevole che cercava specifiche da ottime a un costo accessibile.

Con il lancio della serie Redmi Note 15, e in particolare del suo esponente di punta, il Redmi Note 15 Pro+ 5G, Xiaomi tenta ancora una volta di migliorare il concetto di durabilità e autonomia nella fascia media, meritandosi in patria l’appellativo di “Little King Kong” per la sua robustezza strutturale.

Tuttavia, sul mercato globale, questo dispositivo porta con sé alcuni compromessi che personalmente reputo discutibili che richiedono un’analisi più approfondita.

Se da un lato ci troviamo di fronte a un dispositivo che introduce tecnologie all’avanguardia come le batterie al silicio-carbonio e una scocca rinforzata certificata IP69K, dall’altro assistiamo a una differenziazione marcata (e per certi versi dolorosa) rispetto alla variante cinese presentata in madre patria.

Il Redmi Note 15 Pro+ 5G global, infatti, non è semplicemente una variante linguistica del modello asiatico, ma è un dispositivo che ha subito una metamorfosi hardware, perdendo alcune delle sue caratteristiche più allettanti, come il teleobiettivo, in favore di una configurazione fotografica che nel 2025 potrebbe fare discutere in questa fascia di prezzo.

Recensione Redmi Note 15 Pro+ 5G: cosa cambia dal modello cinese?

Design e materiali

Xiaomi ha investito risorse ingenti per scrollarsi di dosso l’etichetta di “smartphone economico fragile“, adottando una filosofia di design che definisce Redmi Titan Durability.

Le dimensioni di 163,3 x 78,3 mm e lo spessore di circa 8,47 mm sono ben bilanciati, e il peso di 208 grammi è sorprendentemente contenuto se si considera la grande batteria che nasconde al suo interno.

Questo è reso possibile proprio dalla tecnologia delle batterie al silicio-carbonio, che offrono una densità energetica superiore rispetto alle tradizionali batterie al litio-grafite permettendo di mantenere volumi ridotti, e all’utilizzo della plastica sia per le cornici che per la scocca posteriore.

Il retro è disponibile in tre finiture principali per il mercato globale: Mocha Brown, Glacier Blue e Black. La versione Mocha Brown che abbiamo provato merita una menzione d’onore per la sua bellissima finitura in un polimero composito (detta in breve, ecopelle) che non solo migliora il grip, riducendo la scivolosità tipica del vetro, ma offre anche una resistenza superiore alle impronte.

Le versioni nera e blu adottano invece un vetro posteriore che dona eleganza ma richiede maggiore attenzione, varianti che sono anche appena più sottili e leggere.

Il frame laterale, pur simulando l’alluminio alla vista e al tatto, è realizzato in una plastica ad alta resistenza con un nucleo in alluminio pressofuso. Questa struttura ibrida è progettata per assorbire l’energia cinetica degli impatti meglio del metallo puro, che tenderebbe a deformarsi trasferendo lo shock al vetro del display.

Xiaomi dichiara che la struttura interna, denominata “Titan Structure“, rinforza sette punti critici del telaio, proteggendo la scheda madre e i componenti vitali da torsioni e cadute.

Peer dirla in breve, gli smartphone in plastica sono più resistenti di quelli in vetro e le cornici assorbono meglio gli impatti rispetto al metallo. Sorpresi? Se questi compromessi sul “feeling” valgono la pena in questa fascia di prezzo, starà a voi deciderlo.

Come già accennato in apertura, Redmi Note 15 Pro+ 5G è certificato IP66/IP68/IP69K. Questo significa che può teoricamente resistere a un lavaggio sotto acqua pressurizzata o a cadute accidentali in liquidi caldi.

Sebbene nessuno consigli di bollire il proprio telefono, questa certificazione offre una tranquillità d’uso assoluta in scenari reali: pioggia torrenziale, cadute in pozzanghere, utilizzo in ambienti polverosi o cantieri. È un livello di protezione che supera persino alcuni top di gamma da oltre 1000 euro.

Display

Il display è il punto di contatto primario tra l’utente e lo smartphone e Xiaomi non ha badato a spese, montando un pannello che potrebbe tranquillamente figurare su un dispositivo dal costo decisamente superiore.

Il pannello da 6,83 pollici utilizza un pannello CrystalRes AMOLED con una risoluzione di 2712 x 1220 pixel. Questa risoluzione, comunemente definita “1,5K”, rappresenta il una buona via di mezzo tra il FullHD+ (che su queste diagonali inizia a mostrare i limiti di definizione) e il QuadHD+ (spesso energivoro e superfluo).

Con una densità di pixel di 446 ppi, la nitidezza è assoluta: i testi sono chiari, le icone definite e i contenuti multimediali ricchi di dettagli.

La luminosità di picco dichiarata è di 3200 nit. È importante ricordare che questo valore si raggiunge solo in condizioni specifiche (piccole finestre APL in contenuti HDR). Tuttavia, nell’uso quotidiano sotto la luce diretta del sole, il pannello spinge tranquillamente oltre i 1200 nit in modalità HBM (High Brightness Mode), garantendo una leggibilità perfetta anche nelle giornate più luminose.

Il supporto a Dolby Vision e HDR10+ completa il quadro, offrendo una profondità colore a 12-bit che si traduce in 68 miliardi di colori visualizzabili.

Xiaomi ha posto grande enfasi sulla salute degli occhi. Il display utilizza un dimming PWM ad altissima frequenza, pari a 3840Hz.

Perché è importante? Molti schermi OLED regolano la luminosità accendendosi e spegnendosi rapidamente. A frequenze basse (sotto i 480Hz), questo sfarfallio può causare affaticamento visivo e mal di testa in soggetti sensibili, specialmente a bassa luminosità.

Con una frequenza di 3840Hz, lo sfarfallio diventa impercettibile per l’occhio umano, rendendo il Redmi Note 15 Pro+ 5G uno dei dispositivi più sicuri per chi è affetto da questo problema, come certificato anche dall’ente TÜV Rheinland (Low Blue Light e Flicker Free).

Una caratteristica pratica molto apprezzata è la tecnologia Wet Touch 2.0. Utilizzando un algoritmo AI dedicato e un pannello touch più sensibilee, il display è in grado di distinguere tra il tocco di un dito e l’interferenza causata dalle gocce d’acqua. Questo risolve uno dei problemi storici dei touchscreen capacitivi: i problemi di utilizzo sotto la pioggia o con le mani bagnate.

Il lettore di impronte digitali è integrato sotto il display. Si tratta di un sensore ottico di buona qualità, veloce e affidabile nello sblocco. La posizione è leggermente bassa rispetto al centro dello schermo, richiedendo una leggera ginnastica del pollice per chi ha mani grandi, ma ci si abitua rapidamente.

Hardware e prestazioni

Il motore che spinge il Redmi Note 15 Pro+ 5G è il nuovo Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. La scelta di questo chipset merita un’analisi approfondita, poiché la nomenclatura di Qualcomm può trarre in inganno.

La serie “7s” si posiziona come una variante “light” della serie 7, focalizzata sull’efficienza e sul costo contenuto piuttosto che sulla potenza bruta (territorio delle serie 7+ o 8s). Tuttavia, il salto generazionale è comunque notevole.

Costruito con processo produttivo a 4 nanometri (presumibilmente TSMC, garanzia di efficienza termica), lo Snapdragon 7s Gen 4 adotta un’architettura CPU Octa-core moderna.

Utilizza quattro core Cortex-A720 spinti fino a 2,7 GHz che offrono un valore IPC elevato, garantendo reattività nell’apertura delle app e nella navigazione web complessa. I quattro core Cortex-A520 a 1,8 GHz gestiscono i compiti meno impegnativi, preservando la batteria.

Nei benchmark sintetici come AnTuTu, il dispositivo supera agevolmente la soglia del 1.000.000 di punti. Questo lo pone in una posizione di netto vantaggio rispetto al modello dell’anno precedente e lo rende competitivo contro rivali come il Samsung Galaxy A56 o i vari realme della serie numerica.

La componente grafica è affidata alla GPU Adreno 810. Nell’uso reale, questo si traduce in un’esperienza di gioco buona seppur non eccezionale. Il Redmi Note 15 Pro+ 5G riesce a gestire Genshin Impact a dettagli medi/alti a 60 fps con una stabilità accettabile. Nelle sessioni lunghe, il frame rate può subire qualche calo fisiologico, ma il sistema di raffreddamento Xiaomi HyperLoop entra in gioco efficacemente.

Il sistema di raffreddamento a pompa circolare (LHP) in acciaio inossidabile da 5.200 mm² è sovradimensionato per un chip di fascia media. Questo significa che lo smartphone non diventa mai rovente, distribuendo il calore su tutta la superficie posteriore e mantenendo le prestazioni costanti nel tempo.

Parlando di connettività c’è tutto l’essenziale, ma nulla di più. Troviamo Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC ed eSIM ma manca ovviamente un chip UWB e la porta Tipo-C è solo una USB 2.0.

Fotocamere

Il comparto fotografico è l’area dove la differenza tra il modello Cinese e quello Global si fa sentire con maggior peso, creando una spaccatura tra le aspettative generate dalle recensioni di prodotti importati e la realtà del dispositivo versione europea.

La fotocamera principale è l’indiscussa protagonista: un’unità da 200 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e apertura f/1.7. Dietro le lenti di tipo 7P è montato l’ottimo Samsung ISOCELL HP9.

Di giorno, la risoluzione elevata permette di catturare un livello di dettaglio impressionante. Il pixel binning 16-in-1 produce scatti da 12,5 MP con pixel virtuali da 2,24 μm, garantendo una gamma dinamica estesa e un’ottima gestione delle luci e delle ombre.

In assenza di un teleobiettivo ottico, Xiaomi sfrutta i 200MP per offrire uno zoom digitale “lossless” a 2x e 4x. Il ritaglio centrale del sensore funziona sorprendentemente bene per catturare dettagli distanti o per ritratti, mantenendo una nitidezza che i vecchi zoom digitali si sognavano.

Tuttavia, manca la compressione ottica naturale dello sfondo che solo una lente fisica (come quella del modello cinese) può offrire.

Accanto al gigante da 200MP, troviamo una fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2. Nel 2025, su un telefono da quasi 500 euro, 8MP sono pochi.

Le foto panoramiche sono accettabili per i social media se la luce è perfetta, ma appena il sole cala, il rumore digitale emerge prepotentemente e i dettagli ai bordi si impastano. La differenza cromatica rispetto al sensore principale è talvolta evidente, nonostante gli evidenti sforzi per la calibrazione.

La critica più aspra va mossa alla terza non-fotocamera. La presenza di questo cerchio al di sotto delle vere lenti serve unicamente a scopi estetici, a riempire il modulo fotografico circolare per mantenere il design a tre lenti identico alla variante cinese. Per l’utente italiano, questo è un downgrade tangibile che sa di occasione mancata.

La registrazione video arriva fino al 4K a 30 fps. Manca l’opzione 4K a 60 fps, una limitazione probabilmente imposta dal processore Snapdragon 7s Gen 4 o da scelte di segmentazione software per non cannibalizzare i modelli superiori. La stabilizzazione ibrida (OIS + EIS) funziona bene a 1080p, rendendo i video sufficientemente fluidi anche mentre si cammina.

La fotocamera anteriore da 32 MP è un netto passo avanti rispetto al passato, offrendo selfie dettagliati, una buona gestione dell’HDR per i controluce e video stabili per le videochiamate o le storie social.

Batteria e ricarica

Se il comparto fotografico ha subito dei tagli, quello della batteria rimane un punto di forza assoluto, grazie all’adozione della tecnologia al Silicio-Carbonio.

La batteria da 6.500 mAh è un valore che fino alcuni mesi fa avremmo definito mostruoso per uno smartphone di queste dimensioni. La nuova chimica, però, permette di immagazzinare più energia nello stesso volume rispetto alle batterie tradizionali.

Sebbene il modello cinese vanti 7.000 mAh, i 6.500 mAh del modello global sono più che sufficienti per garantire due giorni di utilizzo. Con un uso stressante (navigazione GPS, 5G, gaming), arrivare a sera con il 40% residuo è la norma. È un telefono che elimina comunque l’ansia da ricarica ogni sera.

Redmi Note 15 Pro+ 5G supporta la ricarica a 100 W, superiore ai 90W del modello cinese. Questo permette di portare la batteria dallo 0% a 100% in circa 40-45 minuti.

Grazie al chip di gestione Xiaomi Surge, la ricarica è monitorata costantemente per evitare surriscaldamenti e preservare la salute delle celle nel tempo, con una promessa di mantenimento dell’80% della capacità dopo 1600 cicli.

Manca la ricarica wireless, una rinuncia accettabile in questa fascia considerando la velocità di quella cablata e la capacità della batteria.

Software

Il Redmi Note 15 Pro+ arriva nelle mani degli utenti italiani con Android 15 e l’interfaccia HyperOS 2.

HyperOS 2 rappresenta la maturazione del nuovo corso software di Xiaomi. Rispetto alla vecchia MIUI, il sistema è più leggero, occupa meno spazio in memoria e offre animazioni di sistema estremamente fluide. La gestione delle risorse è aggressiva ma intelligente, garantendo che le app in primo piano abbiano sempre la priorità.

L’ecosistema è il punto forte: la funzionalità HyperConnect permette una comunicazione immediata con altri dispositivi Xiaomi (tablet, wearable, e persino l’auto SU7).

Una nota dolente riguarda il tempismo. Mentre il dispositivo arriva sugli scaffali con Android 15, Google ha già rilasciato Android 16 e Xiaomi ha avviato il rollout di HyperOS 3 per i suoi diversi suoi prodotti già sul mercato.

Acquistare un telefono nuovo che è indietro di una versione software può essere frustrante per gli appassionati, anche se Xiaomi garantisce solitamente diversi anni di major update per questa serie, se ne perde comunque uno.

Sotto l’ombrello del marketing Xiaomi HyperAI, troviamo diverse funzionalità utili basate sull’intelligenza artificiale.

AI Eraser Pro permette di rimuovere oggetti e persone indesiderate dalle foto con una precisione che si avvicina a quella dei tool professionali. AI Interpreter offre traduzioni in tempo reale per chiamate e incontri faccia a faccia. AI Portrait migliora la separazione soggetto-sfondo nei ritratti, rendendo l’effetto bokeh più naturale.

Ce ne sono altre, quasi tutte basate su Gemini, ma niente che non si sia già visto su altri terminali del brand.

Prezzo e considerazioni finali

Il Redmi Note 15 Pro+ 5G arriva in Italia con un prezzo di listino di 479,90 euro (8/256GB) e 529,90 euro (12/512GB).

A queste cifre, il dispositivo si posiziona in una zona pericolosa. Si avvicina pericolosamente ai “flagship killer” di POCO (ricordiamo, sempre di casa Xiaomi) o modelli dell’anno precedente di fascia superiore. Il prezzo è alto, specialmente considerando le rinunce hardware rispetto alla controparte cinese.

Qui si apre anche una discussione sul rapporto qualità-prezzo. Il fratello minore, Redmi Note 15 Pro 5G (prezzo 379,90 euro), monta il MediaTek Dimensity 7400 Ultra. I benchmark indicano che tale chip è estremamente capace, spesso rivaleggiando con lo Snapdragon 7s Gen 4 in termini di potenza CPU pura, rimanendo solo leggermente indietro sulla GPU.

Per l’utente che non gioca a titoli pesanti o non necessita di emulatori specifici (dove Snapdragon è avvantaggiato), la differenza di 100 euro rende il Redmi Note 15 Pro 5G (non “Plus”) estremamente allettante.

Il Redmi Note 15 Pro+ 5G è uno smartphone discreto, che funziona bene, ma che soffre di un posizionamento prezzo/prestazioni difficile nel mercato nostrano.

Per chi è consigliato? Per chi cerca uno smartphone resistente in tutti i sensi, ovvero che non si scarichi mai e che possa cadere in acqua senza problemi, e per chi consuma molti contenuti multimediali su un ottimo schermo.

Chi cerca un prodotto equilibrato che sia completo a 360°, magari con un po’ meno batteria ma con un teleobiettivo, e per chi cerca il miglior rapporto qualità/prezzo, quest’anno è forse meglio guardare oltre.

