Realme ha pronto uno smartphone con più di 10.000 mAh, ecco la prima foto

La corsa all’autonomia è sempre stata uno dei campi di battaglia più accesi nel settore della telefonia mobile e Realme sembra intenzionata a chiudere l’anno con un colpo di scena.

Già lo scorso maggio, l’azienda aveva mostrato al pubblico un prototipo dotato di una batteria da ben 10.000 mAh, promettendo contestualmente l’arrivo sul mercato di uno smartphone da 7.500 mAh entro la fine dell’anno.

Tuttavia, la realtà commerciale si è finora fermata a una soglia leggermente inferiore: gli attuali modelli di punta, incluso il flagship Realme GT 8 Pro, si sono assestati sui 7.000 mAh.

Nonostante mancasse ancora una conferma ufficiale sulla disponibilità di un modello commerciale a cinque cifre, nuove indiscrezioni suggeriscono che l’attesa stia per terminare.

Realme supera (di poco) i 10.000 mAh, trapelate le foto reali dello smartphone

Crediti: MT Today

A rompere il silenzio non è stato un comunicato stampa, ma un’interessante fuga di notizie proveniente dalla Russia. Il caporedattore di un noto blog tecnologico russo ha infatti condiviso la prima immagine reale di quello che sembra essere il prossimo “battery phone” di Realme.

Il dispositivo, identificato con la sigla modello RMX5107, non è più solo un concept ma un prodotto che appare pronto per la commercializzazione. La foto diffusa rivela un design che nasconde al suo interno una cella energetica dalla capacità sorprendente di 10.001 mAh.

La capacità dichiarata supera di esattamente 1 mAh quella dei modelli Honor Win e Win RT, svelati poco più di 24 ore fa. Una scelta che potrebbe sembrare una semplice curiosità tecnica, ma che nel marketing aggressivo dei produttori cinesi suona come una chiara dichiarazione di superiorità, volta a garantire a Realme il primato sulla scheda tecnica rispetto ai rivali diretti.

Cosa sappiamo del resto dell’hardware?

Oltre alla mostruosa capacità della batteria, le informazioni trapelate ci offrono uno sguardo anche sulla dotazione tecnica del terminale. Lo smartphone sarà equipaggiato con 12 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interno, sebbene non sia da escludere l’esistenza di configurazioni di memoria superiori non ancora note.

Dal punto di vista software, il dispositivo arriverà sul mercato con la nuova interfaccia Realme UI 7.0 preinstallata, garantendo quindi l’accesso alle ultime funzionalità dell’ecosistema Realme fin dal primo avvio, e Android 16.

Tutti gli indizi portano a pensare che il debutto sia dietro l’angolo. La fonte afferma che il modello RMX5107 ha già ottenuto la certificazione per il supporto Hi-Res Audio ed è attualmente in fase di certificazione per la vendita in Russia.

Questi passaggi burocratici sono tipicamente gli ultimi step che precedono la distribuzione ufficiale. Possiamo dunque aspettarci ulteriori dettagli, e molto probabilmente una data di lancio ufficiale, già nelle prossime settimane, quando Realme solleverà definitivamente il sipario su questo campione di durata.