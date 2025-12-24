Realme Pad 3 è il tablet del ritorno e sarà anche 5G

Dopo oltre un anno di pausa, la casa cinese ha finalmente annunciato un nuovo tablet. Realme Pad 3 è stato confermato in via ufficiale con tanto di teaser: ci sono immagini che mostrano il design e anche i primi dettagli sulle specifiche, compresa la presenza della connettività 5G.

L’ultimo tablet risale a settembre 2024, quindi il brand ha deciso di prendersi una pausa abbastanza lunga rispetto alle solite tempistiche di rilascio. Ne sarà valsa la pena?

Realme Pad 3 segna il ritorno del brand nel settore dei tablet: ora è ufficiale

Crediti: Realme

La data d’uscita di Realme Pad 3 è fissata per il 6 gennaio, per ora solo in India. Si tratta dello stesso giorno della serie Realme 16 Pro, i nuovi mid-range dell’ecosistema – con fotocamere da 200 MP ed un look ridisegnato che forse strizza un po’ troppo l’occhio al cugino OnePlus 15.

Tornando al tablet, il teaser mostra un design ispirato a Realme 15 – con un modulo fotografico squadrato dotato di angoli arrotondati. Il terminale presenta una fotocamera con flash LED, un ampio schermo con risoluzione 2.8K, una super batteria da 12.200 mAh, il tutto in una scocca sottile da 6,6 mm di spessore.

Realme ha confermato il chipset (Dimensity 7300 Max) e l’ultima versione della sua interfaccia proprietaria, insieme al pacchetto NEXT AI for Pad. Quest’ultimo offre le funzionalità legate all’AI divenute ormai un must – per disegno, scrittura e produttività in generale.

Disponibile nelle colorazione Champagne Gold e Space Grey, Realme Pad 3 non si fa mancare nemmeno il supporto alla connettività 5G, Gemini e feature come Cerchia e Cerca di Google.