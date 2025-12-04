Realme P4x 5G ufficiale con 7.000 mah e display a 144 Hz, ad un prezzo stracciato

La compagnia asiatica continua ad arricchire la sua gamma P – destinata alla fascia budget e media – con una nuova aggiunta Global, purtroppo destinata al mercato indiano. Teniamo le dita incrociate per il debutto anche da noi perché il rapporto qualità/prezzo di Realme P4x 5G è di tutto rispetto: ecco tutti i dettagli del nuovo low cost che non si fa mancare quasi nulla.

Realme P4x 5G: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Realme

Il design di Realme P4x 5G si ispira a quello di alcuni modelli Samsung, come il pieghevole Galaxy Z Fold 7 e la serie Galaxy A. Il retro è occupato da un modulo fotografico a capsula, affiancato dal flash LED, uno stile che ricorda quello dei dispositivi citati – seppure con alcune differenze.

In termini di specifiche abbiamo a che fare con un mid-range 5G parecchio interessante, specialmente in relazione al prezzo. La parte frontale ospita un display da 6,72″ di diagonale con risoluzione Full HD, refresh rate a 144 Hz e una luminosità di picco di 1.000 nit.

A muovere il tutto abbiamo il Dimensity 7400 Ultra di MediaTek, alimentato da 7.000 mAh di batteria – con ricarica da 45W. Il sistema di raffreddamento con camera di vapore garantisce temperature sempre fresche mentre la resistenza è certificata di grado militare; inoltre la scocca è classificata IP64. C’è una fotocamera AI da 50 MP mentre lato software è basato su Android 15 (con Realme UI 6).

Crediti: Realme

Il nuovo Realme P4x 5G debutta in India nelle configurazioni da 6/128 GB, 8/128 GB e 8/256 GB, rispettivamente al prezzo di circa 147€, 161€ e 181€ al cambio attuale (in promo lancio). Al momento non ci sono dettagli sull’uscita in Europa e in Italia, tuttavia non è da escludere: i precedenti modelli della gamma P sono arrivati alle nostre latitudini quindi in futuro potrebbero trovare spazio anche i nuovi P4 e P4 Pro, insieme a P4x.

Realme P4x 5G – Scheda tecnica